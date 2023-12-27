Η ταραγμένη σχέση του Σόιμπλε με την Ελλάδα

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ως υπουργός Οικονομικών υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο στη διάρκεια της διαχείρισης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Σύμφωνα με άρθρο του Associated Press, το οποίο περιγράφει την ταραγμένη σχέση του τότε υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας με την Ελλάδα από τις πρώτες μέρες της κρίσης χρέους της Ευρώπης, ο Σόιμπλε πίεσε για αυστηρότερους κανόνες για τη διατήρηση του ελέγχου των κρατικών ελλειμμάτων.

Το άρθρο αναφέρει ότι το Βερολίνο αρχικά ήταν αντίθετο στη διάσωση της Ελλάδας και άλλων χωρών με χρέη με τους επικριτές να κατηγορούν την απροθυμία της Γερμανίας για τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης.

Η Γερμανία, κύριος δανειστής, άφησε το στίγμα της στην προσπάθεια διάσωσης, επιμένοντας σε σκληρές οικονομικές αποφάσεις, όπως περικοπές προϋπολογισμού με αντάλλαγμα την βοήθεια στις χώρες που είχαν το πρόβλημα. Το 2012, ο Σόιμπλε επέμεινε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «βρίσκονται στον σωστό δρόμο, στη μείωση των ελλειμμάτων τους, στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και συνεπώς στην ανταγωνιστικότητά τους».

«Αυτή είναι η απόφαση και δεν μπορούμε να σώσουμε καμία χώρα μέσω μιας υποτιθέμενης γενναιοδωρίας ή αλληλεγγύης», είπε. «Αυτό δεν είναι πείσμα – είναι η κατανόηση ότι οι δημοκρατικές πλειοψηφίες λαμβάνουν δυσάρεστες αποφάσεις μόνο όταν δεν υπάρχει ευκολότερη εναλλακτική».

Όταν η αριστερή ελληνική κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξελέγη το 2015 με τη δέσμευσή της να καταργήσει τις οδυνηρές περικοπές δαπανών και τις αυξήσεις φόρων που ζητούσαν οι πιστωτές, ο Σόιμπλε υιοθέτησε σκληρή γραμμή, συνεχίζει στο άρθρο του το Associated Press.

Αργότερα εκείνον τον χρόνο, ο Σόιμπλε πρότεινε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει ένα πενταετές «τάιμ άουτ» από το ευρώ με την Άνγκελα Μέρκελ να αντιτίθεται σε ένα λεγόμενο «Grexit».



Πηγή: skai.gr

