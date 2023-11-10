Τροποποιήσεις δρομολογίων ΜΜΜ λόγω 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών

Σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 10.11.2023 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 12.11.2023 και ώρα 21:00, καθώς και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» από το Σάββατο και ώρα 14:00 έως την Κυριακή και ώρα 20:00 θα προχωρήσει ο ΟΑΣΑ, λόγω της διεξαγωγής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Τροποποιήσεις - 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών ή από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται από την προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

