Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο, από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Αλιμο και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία έως Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄ από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση και 10΄-15΄ στην έξοδο για Καρεά. https://t.co/H9sJddL5Ub — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2023

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην υπόλοιπη δυτική χώρα. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (10-11-23)



α. Στο Ιόνιο (περιοχή Κεφαλλονιάς - Ζακύνθου - Ιθάκης - Λευκάδας) και από νωρίς το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως Αχαΐα - Ηλεία).

β. Από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια (κυρίως στα κεντρικά και νότια).

γ. Από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου Λέσβος, Λήμνος, Χίος, το βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και την Ήπειρο.

Αύριο Σάββατο (11-11-23)



α. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο - Σάμο), στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών - Λευκάδας), την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και πιθανόν τη Θράκη.

γ. Από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου θα εξασθενήσουν το πρωί της Κυριακής.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (11-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.

Γ. Επισημαίνεται πως από το απόγευμα της Κυριακής (12-11-23) και μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (13-11-23) νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το ανατολικό Αιγαίο.

