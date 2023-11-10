Δυστύχημα στο Μάλεμε Κρήτης: Ξεβράστηκε στην ακτή το αεροσκάφος



Στην ακτή ξεβράστηκε το μονοκινητήριο αεροσκάφος το οποίο κατέπεσε χθες στην περιοχή του Μάλεμε Κρήτης με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο οι δύο επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το μονοκινητήριο αεροσκάφος βυθίστηκε σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα στη θάλασσα σε απόσταση 300μ. από την ακτή.

Σήμερα το πρωί τα θαλάσσια ρεύματα οδήγησαν έξω στην παραλία το αεροσκάφος ενώ στο σημείο βρίσκονται εμπειρογνώμονες που πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Θρήνος για τους δύο νεκρούς

Ο Θεόδωρος Πάντος και ο Κώστας Καραμπίνης είναι οι δύο άνδρες που ανασύρθηκαν νεκροί χθες το απόγευμα από τη θάλασσα μετά την πτώση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, κυβερνήτης του μονοκινητήριου αεροσκάφους ήταν ο πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος, Θεόδωρος Πάντος ενώ ο συγκυβερνήτης ήταν ο καλός φίλος και μέλος της αερολέσχης Κώστας Καραμπίνης.



Οι δύο άνδρες είχαν αναχωρήσει αναχωρήσει από την Κωπαίδα προκειμένου να φτάσουν στο Μάλεμε ώστε να συναντήσουν μέλη κάποιας αερολέσχης.

Το επικρατέστερο σενάριο της πτώσης

Αρκετά είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την μοιραία πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους με θύματα δύο άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, αυτό που επικρατεί είναι πως ο κυβερνήτης πιθανότατα να έχασε τον προσανατολισμό του καθώς όταν έφτασαν στο Μάλεμε είχε νυχτώσει και δεν υπήρχε καλή ορατότητα.

Όπως φαίνεται πριν πέσει το αεροσκάφος φαίνεται να κάνει δύο στροφές πάνω από το κολυμπάρι προσπαθώντας να βρει τον διάδρομο προσγείωσης τελικά όμως έχασε ύψος και έπεσε 400 μέτρα από την ακτή.

Η μαρτυρία του δύτη ναυαγοσώστη που ανέσυρε χθες τα νεκρά σώματα των επιβατών

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την χθεσινή τραγωδία που εκτυλίχθηκε ανοιχτά του Μάλεμε όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα με τους δύο επιβαίνοντες, 61 και 66 χρόνων, να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Αυτόπτες μάρτυρες της πτώσης του μονοκινητήριου αεροσκάφους ενημέρωσαν τις αρχές με τον Παύλο Λυτινάκη, έναν έμπειρο ναυαγοσώστη και δύτη, να σπεύδει στο σημείο προκειμένου να εντοπίσει και να σώσει τους επιβάτες.

«Το απόγευμα της Πέμπτης επικοινώνησαν μαζί μου από το λιμεναρχείο Χανίων και μου είπαν πως ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο είχε προσθαλασσώσει κάπου στην περιοχή του Μάλεμε. Έφυγα βιαστικά χωρίς να πάρω τον καταδυτικό εξοπλισμό μαζί μου καθώς νόμιζα πως οι άνθρωποι είχαν μόλις εκδώσει SOS και πήγα για να τους προλάβω. Όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσα πως το αεροσκάφος είχε ήδη βυθιστεί με το λιμενικό σώμα αλλά και ιδιώτες να το αναζητούν. Ένας λιμενικός που είχε προλάβει να δει το φωτάκι του αεροσκάφους ήρθε στο σκάφος μας για να μας δείξει περίπου την περιοχή ώστε να βουτήξω στη θάλασσα ενώ ένα αλιευτικό με προβολείς μας φώτιζε το σημείο», τόνισε μιλώντας στο cretapost ο Παύλος Λυτινάκης.

Η στιγμή που εντόπισε το αεροσκάφος

Ο κ. Λυτινάκης έχοντας μία μάσκα και ένα μαχαίρι βούτηξε στα νερά για να εντοπίσει το αεροσκάφος. Τελικά το εντόπισε στα 2,5 με 3 μέτρα βάθους και διαπίστωσε πως οι άτυχοι επιβαίνοντας δεν είχαν καν χρόνο αντίδρασης καθώς βρέθηκαν να είναι δεμένοι στα καθίσματά τους.

«Το αεροσκάφος ήταν ανάποδα μέσα στο νερό, οι δύο άνδρες ήταν μέσα στο σκάφος και δεν είχαν κάνει καμία απολύτως προσπάθεια να λυθούν. Ήταν αρκετά χτυπημένο το αεροσκάφος από το μπροστινό του μέρος και λίγο συμπιεσμένη η καμπίνα του, όχι σε σημείο όμως να μην μπορεί να βγει κάποιος αν είχε τις αισθήσεις τους. Όπως διαπίστωσα οι άνθρωποι δεν είχαν κάνει καμία απολύτως προσπάθεια για να λυθούν. Εγώ τους απεγκλώβισα κόβοντας τους ιμάντες με μαχαίρι μάλιστα το ένα πόδι του ενός είχε σφηνώσει στα πετάλ. Τους ανέσυρα και τους δύο και τους ανεβάσαμε στα πλωτά. Και οι δύο δυστυχώς ήταν νεκροί. Ο ένας είχε χτυπήσει και στο πρόσωπο», περιέγραψε στο cretapost, ο κ. Λυτινάκης.

