Στη νέα δυνατότητα των πολιτών να δηλώνουν και να κατοχυρώνουν τα ακίνητά τους ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ για τη νέα ψηφιακή πύλη maps.ktimatologio.gr, που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα Πέμπτη 16/5.

Αρχικά, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε τη δυνατότητα να δει κανείς μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής τον χάρτη κτηματολογίου και τα όρια ανεξαρτήτως φάσης κτηματογράφησης, καθώς και το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, τον χάρτη οπτικών ινών, τον χάρτη του ΤΕΕ, ενώ συμπλήρωσε ότι το 2025 η Ελλάδα θα έχει Κτηματολόγιο στο 100%.

«Αυτό δημιουργεί ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια και θα βγάλουμε επίσης ένα εργαλείο για pricing index, δηλαδή τιμολογιακή κατάσταση ανά περιοχή και χρονολογία, πράγμα που σημαίνει αποτύπωση πραγματικής τιμής συναλλαγής. Δηλαδή θα μπορείς να δεις στην περιοχή σου πόσο πωλέίται αντίστοιχο ακίνητο στην περιοχή σου σε πραγματικές τιμές και όχι βάσει αγγελιών», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

«Έχει σημασία αυτό, διότι οι αγγελίες δημιουργούν σε ορισμένες περιοχές μια λεγόμενη «φούσκα». Έτσι, θα βοηθηθούν και οι φορολογικές αρχές να εντοπίσουν ποθανές εστίες φοροδιαφυγής».

«Καταθέσαμε χθες στη Βουλή διατάξεις για τα ραδιόφωνα που δέχονται τουρκικές παρεμβολές σε Έβρο και Αν. Αιγαίο»

Στη συνέχεια, ο κ. Κυρανάκης έκανε ειδική αναφορά στις ραδιοφωνικές συχνότητες των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας, τα οποία δέχονται τουρκικές παρεμβολές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπέμψουν στη νόμιμη συχνότητά τους και να μπαίνουν στο στόχαστρο των ανεξάρτητων αρχών.

«Την ερχόμενη εβδομάδα ψηφίζεται διάταξη στη Βουλή, η οποία ελπίζω να στηριχθεί από όλα τα κόμματα, που όχι μόνο θα επιτρέπει στο κάθε ραδιόφωνο να δηλώνει δευτερεύουσα θέση για να ξεφεύγει από την Τουρκία, αλλά και θα αναστέλλει όλα τα επιβληθέντα πρόστιμα στις συχνότητες σε Έβρο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Κέρκυρα».

«Είναι σημαντικό όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα να νιώθουν ελεύθερα να εκπέμπουν εκεί που θέλουν όπως θέλουν νομίμως στις παραμεθόριες περιοχές», συνέχισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Θα το ξεπεράσουμε το 33% στις ευρωεκλογές»

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ρωτήθηκε για τη χθεσινή δημοσκόπηση της MRB και τα ευρήματά της, σχολιάζοντας: «Απολύτως εφικτός ο πήχης του 33%, τον οποίον η Νέα Δημοκρατία θα τον ξεπεράσει.

Τα μηνύματα Ελλήνων από τη Βόρεια Ελλάδα που λαμβάνω εγώ κατά τις περιοδείες μου σε Καβάλα, Δράμα και Σέρρες είναι ενθαρρυντικά. Ασφαλώς έχουμε κάνει και λάθη, αλλά ο ελληνικός λαός νιώθει μια σταθερότητα στη χώρα και αυτή ακριβώς πρέπει να συνεχιστεί από την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα για πειραματισμούς», κατέληκε ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: skai.gr

