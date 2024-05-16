Παναθηναϊκός: Απώλεια για τον Ολυμπιακό πριν το ντέρμπι

Χωρίς τον Τσικίνιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Πορτογάλος μέσος συμπλήρωσε κάρτες, καθώς τιμωρήθηκε για ένα σκληρό μαρκάρισμα στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έτσι αυτομάτως θα εκτίσει την ποινή του στο επόμενο ματς.

