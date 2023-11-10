Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων οι καθαρισμοί στα ρέματα της Αττικής

Προχωρούν τα έργα καθαρισμού στην Αττική ενόψει του χειμώνα και της επιδείνωσης του καιρού, για τον περιορισμό ενδεχόμενων κινδύνων εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και σε σημεία όπου υπάρχουν φερτά υλικά. Εκτός από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Αττικής, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις φροντίζουν για την ασφάλεια κομβικών στρατιωτικών υποδομών.

Όπως αποτυπώνεται στις παρακάτω φωτογραφίες, ενδεικτικές είναι οι τακτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πέριξ της Αεροπορικής Βάση Ελευσίνας.

