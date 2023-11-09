Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο (11/11) στον Μαραθώνα, λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 40ού Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Ειδικότερα, από ώρα 12:00 έως 15:30 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Μαραθώνα:

*Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

*Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

