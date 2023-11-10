Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο στην Αθήνα και περιοχές της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών

Σάββατο 11/11/2023 - Ρυθμίσεις σε Μαραθώνα και Αθήνα

Λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, από τις 12:00 έως 15:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Μαραθώνα:

• Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

• Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αθήνα

Το απόγευμα από τις 17.00 έως 20.00, θα διεξαχθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου (10 χλμ. & UNIVERSITIES 10KM NIGHT RUN OPAP) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) – Χαρ. Τρικούπη – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – Λ. Μεσογείων – αναστροφή Λ. Μεσογείων (πρώην Σχολές Αξ/κών ΕΛ.ΑΣ.) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΚΥΡΙΑΚΉ 12/11/2023- Ημέρα διεξαγωγής του Μαραθώνιου

Την Κυριακή 12.11.2023 θα διεξαχθεί ο 40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 17.45΄, κατά μήκος της διαδρομής: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξίο ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου -Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (12.11.2023) και κατά τις ώρες:

-08.15΄- 10.00΄, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 5 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) – Ρήγα Φεραίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή Λ. Βασ. Σοφίας (ΝΙΜΙΤΣ) – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

-10:30΄- 10.47΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών κατά μήκος της διαδρομής : Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας.-

- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

- Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

- Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 05.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Καλλιρόης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.



