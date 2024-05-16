Για πρώτη φορά στην ιστορία δημοπρασιών real estate του Sotheby's, o διάσημος οίκος προχωρά σε δημοπρασία στο Λονδίνο μίας πολυτελούς ελληνικής κατοικίας στη Μύκονο.

Η βίλα Silk Shadow, χτισμένη στον 'Αγιο Λάζαρο Μυκόνου, έχει προγραμματιστεί να βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μέσω του Sotheby's Concierge Auctions σε συνεργασία με την Greece Sotheby's International Realty.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική πολυτελής κατοικία δημοπρατείται ζωντανά στην Ευρώπη.

Με τιμή εκκίνησης μεταξύ των 2,5 και 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το ακίνητο θα δημοπρατηθεί ως μέρος της σειράς "The Luxury Sales" των Sotheby's, μιας σειράς που καλύπτει μεταξύ άλλων ακίνητα από Χονγκ Κονγκ, Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Η υποβολή προσφορών για την πολυτελή κατοικία των οκτώ υπνοδωματίων θα ξεκινήσει διαδικτυακά μέσω του marketplace της εταιρείας, από τις 22 Μαΐου και θα κορυφωθεί ζωντανά στις 30 Μαΐου από τον Οίκο Sotheby's του Λονδίνου.

Η βίλα

«Χτισμένο στην ηλιόλουστη Μύκονο, το Silk Shadow αποτελεί μια γραφική κατοικία που πλαισιώνεται μοναδικά από τη ζωντανή ατμόσφαιρα του νησιού», δήλωσε ο Chad Roffers, CEO και co-founder της Sotheby's Concierge Auctions.

«Αυτή η εντυπωσιακή βίλα, με δυνατότητες να αποτελέσει πηγή εισοδήματος, είναι έτοιμη να γίνει το ονειρεμένο σπίτι του μελλοντικού ιδιοκτήτη και των καλεσμένων του - άλλη μια απόδειξη της ικανότητας της πλατφόρμας μας να προσφέρει μόνο τα πιο ξεχωριστά ακίνητα στους πιο απαιτητικούς πλειοδότες».

«Το ακίνητο είναι ένα κόσμημα στην παραλία του Αγίου Λαζάρου, προσφέροντας στους απαιτητικούς αγοραστές την ευκαιρία να αποκτήσουν κάτι περισσότερο από ένα σπίτι - είναι μια πρόσκληση σε ένα τρόπο ζωής που διακρίνεται από πολυτέλεια και αποκλειστικότητα» δήλωσε ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος & CEO της Greece Sotheby's International Realty.

Φωτογραφίες από sothebysrealty.com

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.