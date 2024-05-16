Το «El Clasico» Άρης – ΠΑΟΚ κρίνει το πρωτάθλημα και είναι στη Nova

Μετά την «κούπα» που θα διεκδικήσουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four της EuroLeague και ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Stoiximan Super League θα κριθεί στη Nova με το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ.

Κάθε λόγο να χαμογελούν έχουν στη Nova, καθώς ο ΠΑΟΚ έπειτα από τα αποτελέσματα της Τετάρτης στα Playoffs, βρίσκεται 90 λεπτά μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος επιδιώκοντας τη νίκη κόντρα στον Άρη στο «αιώνιο» ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 19/5 (20:00) στο «Κλ. Βικελίδης».

Στη Νova, εν μέσω των ετοιμασιών για το Final Four, προετοιμάζονται σε εντατικούς ρυθμούς και για την κάλυψη - παραγωγή του «Εl Clasico» της Θεσσαλονίκης με τον αρτιότερο τρόπο όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει τον παλμό καθώς και όλα όσα θα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι, με ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις, σχόλια, και καλεσμένους στα κανάλια Νovasports, το novasports.gr και τους επίσημους λογαριασμούς στα social media.

H Nova με τις κινήσεις – ματ που έχει κάνει στο αθλητικό περιεχόμενο και τις συμφωνίες που έχει κλείσει (τηλεοπτικά δικαιώματα ΠΑΟΚ, Άρη, EuroLeague, Premier League, LaLiga, Bundesliga, κ.α) βλέπει να τις βγαίνει το στοίχημα κάτι που αποτυπώνεται και στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης καθώς ήδη έχει ξεπεράσει τους 435.000 συνδρομητές και συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.