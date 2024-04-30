Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν σήμερα, τη Μεγάλη Τρίτη, οι αρχές για τη φονική συμπλοκή πριν λίγες ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι, με θύμα έναν 23χρονο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις συλληφθέντες συμμετείχαν στη συμπλοκή ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ανάμεσα τους ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Θυμίζεται ότι στις 28 Απριλίου - λίγο μετά τις 03:30 - δύο ομάδες ατόμων διαπληκτίστηκαν έξω από το νυχτερινό κέντρο με το 23χρονο θύμα να τραβάει όπλο, αλλά να μην μπορεί να πυροβολήσει καθώς αυτό έπαθε εμπλοκή.

Στη συνέχεια πάνω στη συμπλοκή ο 23χρονος δέχθηκε μια θανάσιμη μαχαιριά στο λαιμό ενώ τραυματίστηκαν επίσης με μαχαίρι ένας 26χρονος στην κοιλιά και ένας 23χρονος στην ωμοπλάτη.

