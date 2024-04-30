Ενεργοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία το 10201, η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ανηλίκων. Η συγκεκριμένη γραμμή έρχεται να ενισχύσει επιπλέον δράσεις ήπιας αστυνόμευσης και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Η προστασία των ανηλίκων, η πρόληψη και η αποτροπή κάθε μορφής βίας και παραβατικότητας εναντίον τους, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι η αρχή της ριζικής αλλαγής του τρόπου που μπορεί ένα παιδί, ένας γονιός, αλλά και γενικότερα ένας πολίτης, να καταγγείλει ένα περιστατικό βίας και παραβατικότητας, κάθε μορφής, εναντίον ανηλίκων.

Ειδικότερα:

-Η νέα τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες, σε ολόκληρη τη χώρα.

-Η αποστολή της είναι η υποδοχή καταγγελιών, η κεντρική διαχείριση των περιστατικών και η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών.

-Η βασική της προσφορά είναι η άμεση και ενιαία ανταπόκριση σε όλα τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας ανηλίκων.

Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και ένα ειδικό application, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση των ανηλίκων για τη βία και την παραβατικότητα, όσο και την ενθάρρυνση τους, ώστε να καταγγείλουν περιστατικά και να ζητήσουν βοήθεια, μέσα από μία ευκολόχρηστη φόρμα.

Με αφορμή την ενεργοποίηση της πενταψήφιας τηλεφωνικής γραμμής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στο Υπουργείο και στην Ελληνική Αστυνομία. Όπως είχαμε δεσμευτεί, από σήμερα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Το 10201. Είναι μια γραμμή που θα λειτουργεί κάθε μέρα, 24 ώρες, πανελλαδικά. Εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες, θα κινητοποιεί άμεσα τις υπηρεσίες ανάλογα με την ανάγκη, αλλά θα παρέχει και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.

Καλώ τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και όλους τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν το 10201. Να επικοινωνούν με την Αστυνομία. Να καταγγέλλουν κάθε περιστατικό βίας και παραβατικότητας με θύμα ανήλικους. Μέλημα μας είναι να προστατεύουμε κάθε παιδί, ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει ευάλωτο και μόνο».

Πηγή: skai.gr

