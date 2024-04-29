Mάκης Συνοδινός

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και σύλληψη του δολοφόνου του 23χρονου έξω από γνωστό κλαμπ στο Μαρούσι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές ο δράστης είναι γνώριμος των Αρχών, σεσημασμένος και έχει ταυτοποιηθεί.

Μιλώντας στον Skai.gr o δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας που όρισε η οικογένεια του 23χρονου θύματος, δηλώνει σίγουρος πως η ΕΛΑΣ θα διαλευκάνει την υπόθεση και πως θα συλληφθεί ο δράστης της στυγερής άγριας δολοφονίας.

«Να σεβαστούμε απόλυτα όλοι τη μνήμη του νεκρού παιδιού, τον αβάσταχτο πόνο και βαρύ πένθος των γονιών, των οικείων. Είναι πρόωρο να μιλήσει κανείς, οι γονείς κηδεύουν το παιδί τους… τραγωδία . Η ελληνική αστυνομία θα διαλευκάνει την υπόθεση, θα συλληφθεί ο δράστης της στυγερής άγριας δολοφονίας.

Πρόκειται για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Θα λάβουμε τη δικογραφία και θα γίνουν οι περαιτέρω νομικές ενέργειες όπως πρέπει. Θρηνούμε την απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Διακινούνται σενάρια, βίντεο υλικό της δικογραφίας, μην εξάγουμε ακόμη συμπεράσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νουλέζας.

Επισημαίνει μάλιστα πως πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μόλις πάρει στα χέρια του τη δικογραφία θα κινηθεί αναλόγως.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 23χρονος που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του δράστη δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν και έχει λευκό ποινικό μητρώο.

