Αιματηρό επεισόδιο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Τσιφούτ Καστέλλι του Δήμου Γόρτυνας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ένα αυτοκίνητο «γαζώθηκε» από σφαίρες καλάσνικοφ. Από τους πυροβολισμούς ένας 23χρονος τραυματίστηκε στην πλάτη και μεταφέρεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν στο αυτοκίνητο να βρίσκεται και ένα παιδί, η ΕΛ.ΑΣ δεν το επιβεβαιώνει.

Στην περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

