Επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό περιείχε ο ύποπτος φάκελος που απεστάλη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο φάκελος προοριζόταν για την πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης ενώ μόλις έγινε αντιληπτό το ύποπτο περιεχόμενο, ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές και τα Δικαστήρια εκκενώθηκαν.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, o φάκελος ήταν παγιδευμένος και θα εκρήγνυτο μόλις τον άνοιγε ο παραλήπτης του.
Ο φάκελος περιείχε ικανή για να σκοτώσει ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας. Οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησαν στην εξουδετέρωση της βόμβας.
