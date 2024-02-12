Επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό περιείχε ο ύποπτος φάκελος που απεστάλη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο φάκελος προοριζόταν για την πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης ενώ μόλις έγινε αντιληπτό το ύποπτο περιεχόμενο, ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές και τα Δικαστήρια εκκενώθηκαν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, o φάκελος ήταν παγιδευμένος και θα εκρήγνυτο μόλις τον άνοιγε ο παραλήπτης του.

Ο φάκελος περιείχε ικανή για να σκοτώσει ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας. Οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησαν στην εξουδετέρωση της βόμβας.

Πηγή: Thestival.gr

Πηγή: skai.gr

