ΕΚΠΑ: Ένορκη διοικητική εξέταση για το «κατέβασμα» του σέρβερ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση αποφάσισε να πραγματοποιήσει η Διοίκηση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι, αντιδρώντας στη απόφαση για διεξαγωγή εξ αποστάσεως των εξετάσεων στις σχολές που τελούν υπό κατάληψη, έθεσαν εκτός λειτουργίας τον σέρβερ του πανεπιστημίου.

Το πρόβλημα διήρκεσε για περίπου μία ώρα και 15 λεπτά και είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνουν οι εξετάσεις, οι οποίες θα προγραμματισθούν εκ νέου.



