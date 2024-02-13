Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σημειώθηκε, τα ξημερώματα, σε κομμωτήριο στην Αχαρνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έκρηξη σημειώθηκε στις 02:30 με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό.

