Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σημειώθηκε, τα ξημερώματα, σε κομμωτήριο στην Αχαρνών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έκρηξη σημειώθηκε στις 02:30 με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό.
Πηγή: ΕΡΤ
