Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Α.Θ.Ε: Ολικός αποκλεισμός στο ρεύμα προς Λαμία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως από σήμερα Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και αύριο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου από τις 19:00 κάθε ημέρας έως τις 06:00 της επόμενης, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από τον Ημικόμβο (Η/Κ) Σχηματαρίου στο 66,385ο χλμ. έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ριτσώνας στο75,525ο χλμ.

Όσοι οδηγοί κινούνται στην κατεύθυνση προς Λαμία θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από τον H/Κ Σχηματαρίου, θα οδηγούνται μέσω του παράπλευρου δικτύου και θα εισέρχονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Ριτσώνας. Επίσης, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. από τον Η/Κ Σχηματαρίου στην κατεύθυνση προς Λαμία, θα οδηγούνται ομοίως στον Α/Κ Ριτσώνας μέσω του παράπλευρου δικτύου, όπου και θα εισέρχονται σε αυτόν.

Ταυτόχρονα, η είσοδος στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Σχηματαρίου, δεν θα είναι εφικτή.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύσει αναπροσαρμογή της τιμής διοδίων στον Πλευρικό Σταθμό Θήβας και στον Μετωπικό Σταθμό Θήβας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμίας.

Τέλος, σε περίπτωση παράτασης των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας.

