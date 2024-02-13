Δίωρη αποχή των δικαστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τη βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Ο Συλλογος δικαστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχωράει σε 2ωρη αποχή, 11:00-13:00, και γενική συνέλευση για το περιστατικό με τη βόμβα που εντοπίστηκε χθες στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες σήμανε συναγερμός όταν εντοπίστικε στα δικαστήρια φάκελος με εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος είχε αποσταλεί προ 10ημέρου.

Ειδικότερα, ο φάκελος έφτασε με αλληλογραφία και παραδόθηκε στο γραφείο της προέδρου εφετών που ήταν η παραλήπτρια του, στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου. Υποτιθέμενος αποστολέας ήταν η «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων». Μόλις σήμερα , γύρω στις 2 μμ, ο φάκελος έπεσε στα χέρια της και πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια αρχικά υπέθεσε πως περιέχει ένα ημερολόγιο.

Το περιεχόμενό του όμως της κίνησε υποψίες και συμβουλευόμενη άτομο του οικείου περιβάλλοντος της, η παραλήπτρια το παρέδωσε προς διερεύνηση. Ο ύποπτος φάκελος εξετάστηκε από το μηχάνημα ΧRAY και επιβεβαιώθηκε ότι περιείχε μηχανισμό με εκρηκτική ύλη και συγκεκριμένα ζελατοδυναμίτιδα. Απενεργοποιήθηκε τελικά από αστυνομικούς του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ. Πληροφορίες αναφέρουν πως εφόσον ο μηχανισμός εκρήγνυτο θα μπορούσε να προκαλέσει θύματα. Τις ερευνες για την υπόθεση ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

