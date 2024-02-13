Φλωρίδης για βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: Σοβαρό το κενό ασφαλείας - Ουρές σήμερα στην είσοδο λόγω αυστηρών ελέγχων

«Το κενό ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης είναι αρκετά σοβαρό, κάτι δεν λειτουργεί καλά στους ελέγχους» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ερωτηθείς στο Open αν το δέμα πήγε κατευθείας στο γραφείο της προϊσταμένης του εφετείου, απάντησε πως αυτό θα το δείξει η έρευνα, αλλά δεν αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό.

Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουν σχηματιστεί ουρές στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, καθώς γίνεται ενδελεχής έλεγχος σε όσους εισέρχονται, αναφέρει το thesstoday.

Από σήμερα λειτουργεί μόνο η κεντρική είσοδος του κτιρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην είσοδο, καθώς χιλιάδες άτομα εισέρχονται καθημερινά στα δικαστήρια.

Εξάλλου σήμερα ο σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχωράει σε 2ωρη αποχή, από τις 11:00 ως τις 13:00, και γενική συνέλευση.

Στη σκιά της χθεσινής επίθεσης με τη βόμβα σε φάκελο, έλεγχο διενέργησε νωρίς το πρωί αστυνομικός με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της Κ-9 που ανιχνεύει εκρηκτικές ουσίες.

Ο παγιδευμένος με εκρηκτικά φάκελος έφτασε με αλληλογραφία και παραδόθηκε στο γραφείο της προέδρου εφετών που ήταν η παραλήπτρια του, στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου.

Υποτιθέμενος αποστολέας ήταν η «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων». Μόλις χθες, γύρω στις 2 μμ, ο φάκελος έπεσε στα χέρια της και πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια αρχικά υπέθεσε πως περιέχει ένα ημερολόγιο.

Το περιεχόμενό του όμως της κίνησε υποψίες και συμβουλευόμενη άτομο του οικείου περιβάλλοντος της, το παρέδωσε προς διερεύνηση.

Ο ύποπτος φάκελος εξετάστηκε από το μηχάνημα ΧRAY και επιβεβαιώθηκε ότι περιείχε μηχανισμό με εκρηκτική ύλη και συγκεκριμένα ζελατοδυναμίτιδα.

Απενεργοποιήθηκε τελικά από αστυνομικούς του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

