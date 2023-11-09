Στη σύλληψη ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε οπαδικά επεισόδια, προχώρησε η αστυνομία. Ωστόσο, ερευνάται παράλληλα, αν ο συγκεκριμένος άνδρας εμπλέκεται στη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια της 8ης Αυγούστου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας απεικονίζεται να τρέχει δίπλα στον Μιχάλη Κατσουρή και να συγκρούεται μαζί του ενώ καταδιώκονται από Κροάτες χούλιγκαν.

Τότε είχε τραυματιστεί και είχε νοσηλευτεί με κατάγματα στα χέρια και τα πόδια και μάλιστα είχε εξεταστεί ως μάρτυρας.

Έκτοτε αναζητείτο προκειμένου να δώσει δείγμα DNA.

Πλέον αναμένεται να γίνει η λήψη του δείγματος και αναμένεται να γίνει αντιπαραβολή του με ορφανό DNA που έχει βρεθεί πάνω σε μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής στο οποίο υπάρχει και αίμα του νεκρού Μιχάλη Κατσουρή.



Ο ίδιος πάντως αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή του στα επεισόδια που είχαν ξεσπάσει στο περιθώριο της αναμέτρησης ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.