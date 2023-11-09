Εύβοια: Σκελετοί εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια εργασιών σε δρόμο στην Ιστιαία

Σε ένα πρωτοφανές ιστορικό θρίλερ για την Εύβοια εξελίσσεται η εύρεση σκελετών κατά την διάρκεια βελτιωτικών έργων υποδομής, και συγκεκριμένα τοποθέτησης δικτύων αστικών λυμάτων στην Ιστιαία.

Υπενθυμίζεται πως κατά την διάρκεια των εργασιών τους εντόπισαν ανθρώπινους σκελετούς σκάβοντας το έδαφος.

Καθώς οι χειριστές των μηχανημάτων έσκαβαν δίπλα από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ιστιαίας, εντόπισαν ολόκληρο ακέραιο σκελετό που είχε ταφεί στο σημείο.

Άλλος ένας σκελετός ανθρώπου βρέθηκε εν συνεχεία στο ίδιο σημείο.

Δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ούτε το σε ποιους ανήκουν οι σκελετοί ούτε το εάν αποτελούν αρχαιολογικό εύρημα ή λείψανα αποθανόντων σε όψιμη ιστορική περίοδο πχ από την εποχή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ή σε ακόμη πιο ύστερο χρόνο.

Το πιθανότερο σενάριο είναι βάση και του βάθους στο οποίο βρέθηκαν είναι πως σχετίζονται με την Οθωμανική Περίοδο και ενδεχομένως πρόκειται για ανθρώπους που αποβίωσαν πριν την επανάσταση του 1821.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν προκύπτει πως σχετίζονται με κάποια ταφή παρά το γεγονός πως στην περιοχή υπήρχε βάσει ιστορικών στοιχείων οθωμανικό νεκροταφείο.

Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος στον οποίο γίνονται τα έργα είναι τουλάχιστον 200 ετών.

