Εύβοια: Διέρρηξαν εκκλησάκι και βανδάλισαν μαυσωλείο

Κυριολεκτικά «ούτε ιερό, ούτε όσιο» είχαν οι επιτήδιοι οι οποίοι όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες πραγματοποίησαν διάρρηξη στον Ιερό Ναό Αγίας Καλλιόπης στην Τριάδα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, το μαυσωλείο της οικογένειας Κριεζώτη.

Στο μαυσωλείο φυλάσσονται τα οστά της οικογένειας εκτός του Νικολάου Κριεζώτη.

Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο του ναού μπήκαν μέσα και έπειτα βανδάλισαν το μαυσωλείο ανοίγοντας βίαια φέρετρα και οστεοφυλάκια.

Η αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε από το εφημέριο, εκτιμά πως η διάρρηξη έγινε μεταξύ 28ης Οκτώβρη και 6ης Νοέμβρη.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρχές του Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά μνημείου, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και οι δράστες αναζητούνται.

Tα περιστατικά βανδαλισμών, κλοπών και φθορών (ηθελημένα ή μη) σε ναούς στην Εύβοια δεν είναι δυστυχώς σπάνιο φαινόμενο αφού τον προηγούμενο μήνα, νδρας από την ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου προκάλεσε σοβαρές φθορές σε δυο εκκλησάκια τα οποία βρίσκονται δίπλα από την ιερά μόνη Μάντζαρη Οξυλίθου.

