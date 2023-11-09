Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί μπισκότα με βρώμη

Μπισκότα με βρώμη και χαρούπι στα οποία διαπιστώθηκε ότι περιείχαν αλλεργιογόνο ουσία (αυγό) ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με στοιχεία: «ΜΠΙΣΚΟΤΑ VEGANO, ΜΕ ΒΡΩΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙ» με την επωνυμία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ VEGANO ΦΥΤΙΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ», με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 13-05-2024 και αριθμό παρτίδας lot 051306, που παράγεται από την εταιρεία «Βιομηχανία Μπισκότων Βιολάντα Α.Ε.», με έδρα το 6ο χιλ. Τρικάλων - Καρδίτσας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Β' Τμήμα της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε ότι περιείχε αλλεργιογόνο ουσία (αυγό).

Επειδή το εν λόγω προϊόν δεν φέρει σχετική με το αυγό ένδειξη στην επισήμανση, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στο αυγό και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

