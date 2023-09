Ποδοσφαιριστής και αρχηγός της ομάδας του στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μιχάλη Ελλάδα 11:02, 27.09.2023 linkedin

Για παρουσία ενός παίκτη (και μάλιστα αρχηγού της ομάδας του) ανάμεσα στους χούλιγκαν που έχουν προφυλακιστεί λόγω των δολοφονικών συμβάντων της Νέας Φιλαδέλφειας κάνουν λόγο κροατικά ΜΜΕ