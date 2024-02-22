Θετικό κλίμα στην συνάντηση Αυγενάκη και μελισσοκόμων

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των μελισσοκόμων με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λ. Αυγενάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση της δεκαμελούς επιτροπής με τον Υπουργό που είχε οριστεί για τις 12 το μεσημέρι, έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και όπως φαίνεται η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς τους με στόχο να προσπαθήσει να ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τα αιτήματά τους.

Οι μελισσοκόμοι «πήραν την σκυτάλη» των αγροτικών κινητοποιήσεων προχωρώντας σήμερα σε συλλαλητήριο στις 8π.μ. στο Σύνταγμα.

Μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας και νωρίτερα έκαναν προσωρινό αποκλεισμό της βασ. Αμαλίας.

Για εξαιρετικά χρήσιμη, ουσιαστική και κυρίως εποικοδομητική συνεργασία έκανε λόγο στο περιθώριο της ολοκλήρωσης της σύσκεψης με το συντονιστικό όργανο των μελισσοκόμων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Αναμένουμε να οριστούν στελέχη τους όπου θα δουλέψουμε μαζί για ζητήματα που τους αφορούν», τόνισε ο κος Αυγενάκης, επισημαίνοντας επί παραδείγματι το ζήτημα των ελέγχων και των ελληνοποιήσεων.

Σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα των ελληνοποιήσεων που έθεσε η Συντονιστική Επιτροπή, ο υπουργός τόνισε ότι έχει δώσει εντολή να επεκταθούν και στο μέλι οι έλεγχοι στην αγορά.

«Θα γίνουν εντατικοί έλεγχοι και στο μέλι. Δεν θα κάνουμε ρούπι πίσω στο ζήτημα αυτό. Όποιοι κι αν είναι οι παραβάτες, όπως και να λέγονται θα εφαρμοσθεί ο νόμος. Δεν θα ανεχθούμε παιχνιδάκια. Έχουμε την απόλυτη στήριξη του Πρωθυπουργού και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατεύσουμε Έλληνες παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι ελληνοποιήσεις καταστρέφουν την ελληνική παραγωγή και υπονομεύουν την οικονομία της χώρας.

Επίσης ο ΥπΑΑΤ ζήτησε από τους παραγωγούς να προχωρήσουν στην σύσταση Διεπαγγελματικής μελιού στην οποία θα μετέχει όλη η αλυσίδα, από τους παραγωγούς και τους μεταποιητές έως τους εξαγωγείς.

«Έτσι θα αποκτήσετε ισχυρότερη οντότητα στην αγορά», τόνισε ο υπουργός.

Οι εκπρόσωποι των μελισσοκόμων αναγνώρισαν το πραγματικό ενδιαφέρον του ΥπΑΑΤ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δείχνει πως «υπάρχει ενσυναίσθηση για τα προβλήματα του κλάδου». Παράλληλα είπαν «φεύγουμε με θετικό πρόσημο ότι ασχολείσθε με τα προβλήματά μας».

Πρωτοβουλίες ενάντια στις ελληνοποιήσεις

Στη σύσκεψη αναλύθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΥΠΑΑΤ αλλά και όσες δρομολογεί, με στόχο την προστασία του ελληνικού μελιού.

Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης μελιού, η οποία είναι σε πλήρη διασύνδεση με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτό, ενώ θα παρέχεται η τεχνική δυνατότητα, για την εποπτεία των εισαγωγών και την παρακολούθηση της αγοράς του μελιού, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία και ανάδειξη των ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων, τη διαφύλαξη των παραγωγών και του καταναλωτικού κοινού, από φαινόμενα νοθείας και παραπλάνησης, αποτελώντας καθοριστικό εργαλείο για καθιέρωση μηχανισμών ιχνηλασιμότητας και την τήρηση του ισοζυγίου μελιού. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έχει δρομολογηθεί με την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αφορά στην εμπορία και τη διακίνηση μελιού, δηλαδή των σχετικών διατάξεων (ιδίως το άρθρο 24) της υπ’ αριθ. 91354/2017 υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).» (Β΄ 2983).

Με τη θέσπιση και αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων όπως το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, η Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα και τη διασύνδεσή τους με την ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης μελιού και την αποτύπωση του ισοζυγίου μελιού, ο κλάδος της μελισσοκομίας ψηφιοποιείται και παρέχεται η τεχνική δυνατότητα, για την εποπτεία των εισαγωγών και την παρακολούθηση της αγοράς του μελιού.

Επίσης έχει νομοθετηθεί (άρθρα 27, 28 και 30 του ν 4691/2020 -Α΄ 108) η αυστηροποίηση των ποινών και των κυρώσεων που σχετίζονται με την παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την προέλευση των τροφίμων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το μέλι

Με εφόδιο τη δυνατότητα που μας δίνεται για την παρακολούθηση του ισοζυγίου μελιού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, στηρίχθηκε στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. η γνώμη της Χώρας μας ως προς την ανάγκη τροποποίηση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/110 για το μέλι. Στην τροποποίηση της ΟΔΗΓΙΑΣ, θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα των μιγμάτων μελιού που προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες, όλες οι χώρες προέλευσης. Συμφωνήθηκε να καταστεί υποχρεωτικό να αναγράφονται με σαφήνεια στο ίδιο οπτικό πεδίο με το όνομα του προϊόντος, οι χώρες από τις οποίες προέρχεται το μέλι αντί της υποχρέωσης αναγραφής της ένδειξης από χώρες εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα για τα μίγματα μελιού. Θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα ποσοστά του μελιού που προέρχεται από τουλάχιστον τις τέσσερις (4) πρώτες χώρες προέλευσης.

Επίσης, ο υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής να ορίσουν μια τριμελή Επιτροπή η οποία θα συνεργαστεί με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο ζήτημα της προστασίας της ελληνικής παραγωγής από ελληνοποιήσεις

Ενισχύεται το κυρωτικό πλαίσιο

Σε νομοσχέδιο που εισάγεται προς έγκριση στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, ενισχύεται το κυρωτικό πλαίσιο, γεγονός που σημαίνει ισχυροποίηση της νομοθεσίας για προστασία των ελληνικών προϊόντων- και του μελιού- από ελληνοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου με την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και η θέσπιση διατάξεων για τα ελεγκτικά όργανα, τους ελέγχους, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων από το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς.

Αντικείμενο του ν/σ συνιστά:

α) η παράθεση ορισμών και ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών

β) οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και οι υποχρεώσεις τους

γ) τα είδη των ενεργούμενων ελέγχων και τα ελεγκτικά όργανα

δ) τα είδη των παραβάσεων, τα διοικητικά μέτρα, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους

Το πρόβλημα της επικονίασης

Για την ενίσχυση της επικονίασης επισημάνθηκαν τα εξής:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι το 2025 καταρτίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών, έως το 2030, και τη σταδιακή αύξηση των πληθυσμών τους μέχρι να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα.

Έχει θεσπιστεί η πρόβλεψη της δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων επικονίασης αυτοφυούς ή/και καλλιεργούμενης βλάστησης, στα οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν οι μελισσοκόμοι της χώρας

Στο πλευρό των μελισσοκόμων ο ΕΛΓΑ

Σε ό,τι αφορά στον ΕΛΓΑ ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφέρθηκε στους κινδύνους που καλύπτει ο υφιστάμενος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, οι περισσότεροι των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα αιτήματα των μελισσοκόμων.

Επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει καλύψει και ζημιές πέραν των καλυπτόμενων από τους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ, με προγράμματα από την Κρατική Αρωγή, όπως στις περιπτώσεις των θεομηνιών.

Επισήμανε τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς από τους παραγωγούς, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί – εκ του νόμου- να υπάρξει συμψηφισμός οφειλών ασφαλίστρων και καταβολής αποζημιώσεων.

Σε ό,τι αφορά την πληρωμή εκτιμητικού τέλους, υπενθύμισε ότι δεν έχει ζητείται στις περιπτώσεις των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα ωστόσο δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ καταδεικνύοντας το πρόβλημα που υπάρχει στην υποχρέωση δήλωσης όλων των μονάδων μελισσοκομίας, ανέφερε ότι σήμερα οι ασφαλισμένοι μελισσοκόμοι είναι 14.750,έχουν δηλωθεί 2.015.483 κυψέλες και οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στο 1.058.109 €.

Η αποζημίωση είναι 70€, για την απώλεια μελισσοσμήνους, 30€ για την απώλεια κυψέλης ενώ η ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά μελισσοσμήνος και κυψέλη είναι μόνον 0,53€.

Και ο κ. Λυκουρέντζος επισήμανε ότι και για λειτουργικούς λόγους του ΕΛΓΑ είναι επιβεβλημένη η ψηφιακή οργάνωση των μελισσοκόμων, ανακοίνωσε δε ότι στο σχεδιασμό του Οργανισμού με τον νέο κανονισμό είναι η αποζημίωση του 100% των ζημιών.

Χρηματοδοτήσεις και τομεακό πρόγραμμα

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, ο υπουργός επισήμανε ότι η μελισσοκομία είναι ένας κλάδος που έχει δικό του τομεακό πρόγραμμα που ανέρχεται στα 61 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 30% από το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα. Οι απορροφήσεις ανέρχονται στο 95%.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο μέτρο 5.2 για την κτηνοτροφία, στο οποίο έχουν ενταχθεί και οι μελισσοκόμοι.

Επίσης η μελισσοκομία εντάχθηκε για πρώτη φορά στο μέτρο της βιολογικής παραγωγής ύψους 705 εκατ. ευρώ και όπως ανακοινώθηκε θα ενταχθούν και στη νέα προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί έως το τέλος του έτους.

Τέλος, υπενθύμισε ότι καταβλήθηκαν 15 ευρώ ανά κυψέλη σε όλους τους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες σε Θεσσαλία και Έβρο.

Τέλος, ετέθησαν και άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, όπως του Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Οικονομικών, τα οποία ο ΥπΑΑΤ δεσμεύθηκε να μεταφέρει στους αρμοδίους υπουργούς.

Ποιοι μετείχαν

Στη σύσκεψη εκτός του υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη και του υφυπουργού Σταύρου Κελέτση, μετείχαν ο ΓΓ Γιώργος Στρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος παρίσταντο οι κ.κ. Στέλιος Τζαφέρος και Νίκος Καραμέτος.

Η Συντονιστική Επιτροπή των μελισσοκόμων αποτελείτο από τους:

Δημητρόπουλος Αναστάσιος (Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας και μέλος του Δ.Σ της ΟΜΣΕ)

Χιτόγλου Γεώργιος (Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης)

Κρασσάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου)

Χαρίσης Ιωάννης( Πρόεδρος πανελλήνιος Συλλόγου Επαγγελματιών Μελισσοκόμων)

Καρανίκας Σωτήριος (Μέλος Μελισσοκομικού Συλλόγου Λαμίας)

Χιώτης Πέτρος (Πρόεδρος Συλλόγου Μελισσοκόμων Μεσσηνίας)

Βήρος Κυριάκος (Πρόεδρος Σωματείου Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδος

Κασσανδρινός Τέλης (Πρόεδρος Επαγγελματιών Μελισσοκόμων Νικήτης)

Κρίτζαλης Νικόλαος (Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Φωκίδας)

Αποσπόρης Παναγιώτης ( Γραμματέας Μελισσοκομικού Συλλόγου Αθήνας)

Τσούκος Παναγιώτης ( Μέλος Συντονιστική Επιτροπής)

Μετά από τη συνεδρίαση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:

«Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, ουσιαστική και κυρίως εποικοδομητική. Αναμένεται να ορίσουν στελέχη τους, όπου θα δουλέψουμε μαζί για ζητήματα που τους αφορούν. Όπως τα ζητήματα των ελέγχων, των ελληνοποιήσεων – που ήδη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία και είναι κάπως αισθητά τα αποτελέσματα της υπερπροσπάθειας που κάνουμε μέσω της στελεχών του ΕΦΕΤ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και της διεύθυνσης Τροφίμων.

Μιλήσαμε για τα θέματα ενισχύσεων χρηματοδοτήσεων και καλύτερου τρόπου κατανομής των χρημάτων αυτών που έχουν προκύψει από διάφορες πηγέ . Μιλήσαμε για ζητήματα της ΚΑΠ, αλλά μιλήσαμε και για ζητήματα που αφορούν άλλα υπουργεία. Το βέβαιο είναι ότι η προσπάθεια ξεκίνησε. Δέσμευση προσωπική, αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού θα είμαστε αμείλικτοι στους ελέγχους. Στο θέμα των ελληνοποιήσεων είναι κάτι που μας αφορά.

Ήδη το νομοσχέδιο που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο και ήδη δημιουργεί ένα κυρωτικό πλαίσιο εξαιρετικά αυστηρότερο. Καλύπτει ένα μέρος της προβλημάτων, αλλά όχι το σύνολο.

Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Θέλουμε τη μελισσοκομία να την στηρίξουμε, όπως συνολικά τον πρωτογενή τομέα. Πόσο μάλλον δεν όταν η πλειονότητα των μελισσοκόμων είναι νέοι άνθρωποι, άρα σημαίνει ότι μπορείς να επενδύσεις πάνω σε αυτούς και να δυναμώσεις ένα προϊόν το οποίο είναι χρυσό».

Πέτρος Χιώτης Πρόεδρος Συλλόγου Μελισσοκόμων Μεσσηνίας, μεταξύ άλλων είπε:

«Υπάρχει μια διάθεση να φτιάξουμε κάποιες ομάδες εργασίας ώστε να βρούμε λύσεις σε κάποια ζητήματα που είναι προς το παρόν μη επιλύσιμα.

Θα πρέπει η Ομοσπονδία να φτιάξει το καινούριο προεδρείο και να αναλάβει αυτό που ξεκινήσαμε εμείς ως συντονιστική επιτροπή. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί μαζί τους. Υπήρξε μια θετική διάθεση και θεωρώ ένα θετικό βήμα».

Βήρος Κυριάκος Πρόεδρος Βιολογικών Μελισσοκόμων Ελλάδος μεταξύ άλλων είπε:

«Έγιναν δεσμεύσεις ότι θα υπάρξουν αμείλικτες διαδικασίες ελέγχου απέναντι στο προϊόν έτσι ώστε να δώσουμε αξία και στον Έλληνα όμως να δώσουμε και αξία στα χρήματα του καταναλωτή που μας τιμά και δεν θέλουμε να δέχεται ατιμία με αθέμιτους τρόπους βαφτίσματος μελιού.

Για το κόστος παραγωγής, προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω να πάρουμε κάποιες περισσότερες δεσμεύσεις, μας αναφέρθηκε ότι θα γίνουν προσπάθειες, θα μεταφέρουμε όλη τη συζήτηση στο Συντονιστικό μας».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.