Αυγενάκης για αγρότες: Ο δρόμος της κατανόησης, που οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων τους, είναι ανοικτός

Την ευκαιρία να στείλει μήνυμα στους αγρότες, άδραξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την έναρξη εργασιών του Ενωσιακού Κέντρου Αναφοράς για την Ευζωία των Υδρόβιων Ζώων. Κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο, ο κ. Αυγενάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Οι αγρότες μας, που βρίσκονται στους δρόμους, θα ήταν χρήσιμο να συνεκτιμήσουν ότι ο δρόμος της κατανόησης, που οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων τους, είναι ανοικτός. Τον δρόμο αυτό τον κρατά ορθάνοικτο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για τον αγώνα που κάνουν».

Στην εκδήλωση παρέστη η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, ενώ παρέστη και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Επίσης στην ομιλία του ο ΥπΑΑΤ επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση κατανοεί και αναγνωρίζει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί, αλλά και τις ευρύτερες προκλήσεις και τα ζητήματα που επιδρούν πλέον καθοριστικά στις ζωές όλων μας. Γι' αυτό και ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο μέτρων που μειώνει αισθητά το κόστος παραγωγής και στηρίζει με ουσιαστικό τρόπο την προσπάθεια τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη, μπορεί να αποτελέσει Κέντρο Αναφοράς για την προστασία της υδρόβιας ζωής. Και προσέθεσε ότι σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά το κύρος και η δύναμη του Πανεπιστημίου Κρήτης και των στελεχών του με τα οποία υπήρξε κοινός αγώνας για να επιτευχθεί η λειτουργία του Κέντρου στην Κρήτη, που για κάποιους έμοιαζε αδιανόητο. Μάλιστα, τόνισε ότι η λειτουργία του Κέντρου Αναφοράς για την Ευζωία των Υδρόβιων Ζώων καθιστά τη χώρα μας υπολογίσιμη δύναμη στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Κρήτης σημείο αναφοράς στα υδρόβια ζώα. Παράλληλα θα δημιουργήσει νέες επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις, καθώς και νέες ευκαιρίες στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

