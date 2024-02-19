Αυγενάκης: 16 ενέργειες για τη στήριξη των αγροτών

Τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο υπουργός αναφέρεται σε 16 ενέργειες μέσω των οποίων στηρίζονται οι αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη:

Συνεχίζουμε με συνέπεια τη λήψη μέτρων υπέρ των αγροτών

«Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί ανοικτούς διαύλους διαλόγου, συνεννόηση και συναινετική διάθεση, την οποία η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αποδεδειγμένα διαθέτουν»

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πράξεις αποδείξαμε ότι κατανοούμε την αγωνία των αγροτών της χώρας μας. Αγωνία που εντείνεται όλο και περισσότερο λόγω της κλιματικής κι ενεργειακής κρίσης.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο με συνέπεια σε όσα έχουμε διακηρύξει, προχωράμε στην ανάπτυξη επί πλέον στοχευμένων πολιτικών που δημιουργούν συνθήκες πρόσθετης ασφάλειας για τον πρωτογενή τομέα, ενώ παράλληλα είμαστε πάντοτε ανοικτοί στον διάλογο με κάθε θεσμικό όργανο, αλλά και με κάθε ομάδα γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων της χώρας μας. Και τούτο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και δημιουργούνται συνεχώς νέα, τα οποία για να επιλυθούν απαιτούν ανοικτούς διαύλους διαλόγου, συνεννόησης και συναινετικής διάθεσης, την οποία η κυβέρνηση και ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας μας διαθέτει αποδεδειγμένα.

1. Για την αναθεώρηση της #ΚΑΠ, πέραν των 6 προτάσεων που κάναμε ως κράτος μέλος της #ΕΕ και έγιναν αποδεκτές για το 2024, ενεργοποιήσαμε συμμαχίες εντός του πλαισίου των χωρών του Νότου της ΕΕ, της Ομάδας #EUMED9. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε με ελληνική πρωτοβουλία στις Βρυξέλλες στις 14 Ιανουαρίου 2024. Η επόμενη συνάντηση του EUMED9 έχει προγραμματισθεί στις 26 Φεβρουαρίου με θέμα συζήτησης την τροποποίηση της ΚΑΠ 2023-2027. Την ίδια ημέρα, με πρωτοβουλία της βελγικής προεδρίας και με ελληνική στήριξη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, θα συζητηθεί το θέμα της τροποποίησης της ΚΑΠ.

2. Με πρωτοβουλία της Γαλλίας και τη στήριξη της Ελλάδας το Κολλέγιο των Επιτρόπων της ΕΕ ενέκρινε την απαλλαγή από την υποχρέωση της αγρανάπαυσης. Για τη χώρα μας αφορά 1.480.972 καλλιεργήσιμα στρέμματα και 127.232 αγρότες.

3. Ενεργοποιούμε, κατ’ αρχήν, 15 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των βασικών ζημιών στα δίκτυα των #ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας, που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και πάλι λειτουργικά τα δίκτυα. Για το ζήτημα αυτό συνεργαζόμαστε τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τα 15 -από τα 53 ΤΟΕΒ και 1 ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας- που έχουν ανταποκριθεί.

4. Συνεχίζουμε τους ελέγχους από μικτά κλιμάκια (Γενική Διεύθυνση Τροφίμων #ΥΠΑΑΤ, #ΕΦΕΤ, #ΕΛΓΟ_ΔΗΜΗΤΡΑ και #ΔΑΟΚ) στο #γάλα και στα παραγόμενα από αυτό προϊόντα και στα οπωροκηπευτικά και τους επεκτείνουμε στο #μέλι, #κρέας και #ελαιόλαδο, προκειμένου να στηρίξουμε τους παραγωγούς, τους έντιμους μεταποιητές και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από παράνομες #ελληνοποιήσεις. Από τις 18 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 66 #έλεγχοι σε φορτία γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων και 90 σε φορτία οπωροκηπευτικών στις πύλες εισόδου της χώρας. Από τα #super_markets έχουν ληφθεί και έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση 168 δείγματα, εκ των οποίων 102 έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο νοθείας και έχουμε λάβει απαντήσεις σε 20 δείγματα και αυτήν την εβδομάδα αναμένουμε απαντήσεις σε ακόμη 35. Επίσης για έλεγχο στην επισήμανση της ετικέτας έχουν σταλεί στον ΕΦΕΤ 262 δείγματα. Τέλος, έχουν ληφθεί 181 δείγματα, οπωροκηπευτικών, εκ των οποίων τα 23 αφορούν σε βιολογικά προϊόντα και 22 αφορούν περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

5. ΟΠΕΚΕΠΕ:

- Διόρθωση ενιαίας ενίσχυσης 2023. Ήδη άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου και έως το #Πάσχα θα γίνει η διορθωτική πληρωμή του υπολοίπου των 88 εκατ. της βασικής ενίσχυσης, που δεν είχε απορροφηθεί.

- Πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων εντός του Απριλίου - 245 εκατ. ευρώ.

- Άνοιγμα των νέων αιτήσεων #ΟΣΔΕ 2024 τον Μάρτιο.

- Έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για διορθώσεις στα #Οικολογικά_Σχήματα η πληρωμή των οποίων, ύψους 425 εκατ. ευρώ, αναμένεται να γίνει έως το Πάσχα.

- Έναρξη των διαδικασιών προκειμένου να αποπληρωθούν οι δικαιούχοι για τα έτη 2014-2019 με βάση την παλιά ΚΑΠ όσο και για τη μεταβατική περίοδο 2020- 2022.

- Ξεκίνησε η εκκαθάριση των 16.000 δεσμευμένων #ΑΦΜ και αποδέσμευση των νομίμων. Τα υπόλοιπα θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

- Σταδιακός έλεγχος και πληρωμή όσων δικαιούχων έχουν προσφύγει και δικαιωθεί από τη Δικαιοσύνη για λάθη στην πληρωμή παρελθόντων ετών.

6. Ο ΕΛΓΑ πληρώνει από τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή 2 μήνες νωρίτερα, τις ζημιές του2023 στο 100% της υπολογιζόμενης αξίας. Το ad hoc πρόγραμμα αποζημιώσεων για τη #Θεσσαλία έχει εκτιμηθεί στα 260 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί #αποζημιώσεις 150 εκατ. ευρώ και έχει ήδη γίνει η μεταφορά των υπολοίπων 110 εκατ. από το υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ. Η εξόφληση των αποζημιώσεων θα γίνει έως 30 Ιουνίου.

7. Υπεγράφη σήμερα, η υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος για την εφαρμογή του Μέτρου 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αφορά δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή σταύλων, σε όσους επλήγησαν από τον #Daniel. Στο μέτρο εντάσσονται και οι μελισσοκόμοι. Η προκήρυξη για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα εκδοθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας από τον ΕΛΓΑ, με το άνοιγμα της πλατφόρμας.

8. Παρακάρλιες περιοχές: Υποβλήθηκε στην ΕΕ το τελικό διαμορφωμένο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου 10.01.11, που αφορά τις παραγωγικές, μέχρι πρότινος, εκτάσεις, που βρίσκονται κάτω από το νερό στην περιοχή της Κάρλας. Αναμένεται η έγκριση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μέτρο θα γίνει αυτόματα, μέσω της δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης 2024.

9. Απονιτροποίηση: «Τρέχουν» 2 προγράμματα ύψους 150 εκατ. ευρώ. Το ένα με νέα πρόσκληση για τις περιοχές της Θεσσαλίας, Β. Φθιώτιδας και Έβρου, ύψους 100 εκατ. ευρώ και το άλλο με παράταση της υφιστάμενης πρόσκλησης, με εφαρμογή σε όλη τη χώρα, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Η νέα πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του Απριλίου.

10. Εντάξαμε, όπως προφορικά δεσμεύθηκα στη συνάντησή μας με αγρότες στο Δομοκό, τη Β. Φθιώτιδα στα Σχέδια Βελτίωσης.

11. Εντάσσουμε στα #Σχέδια_Βελτίωσης όλους τους επιλαχόντες στις πληγείσες περιοχές της Ρόδου.

12. Αποζημιώσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου στους αλιείς που δραστηριοποιούνται εντός του Παγασητικού και στα παράλια Νομού Λαρίσης. Άμεσα αναμένεται, η ενίσχυση με επί πλέον 1 εκατ. ευρώ των αλιέων της Β. Εύβοιας και Φθιώτιδας.

13. Καταβλήθηκαν, στο τέλος Ιανουαρίου, από το Γεωργικό Αποθεματικό 2023, αποζημιώσεις 15,8 εκατ ευρώ σε μη υπόχρεους ασφαλιστούν στον ΕΛΓΑ (πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, καλλωπιστικά φυτά, φυτωριούχοι κ.α)

14. Το μέτρο στήριξης μέσω του Γεωργικού Αποθεματικού 2023, με 15 ευρώ ανά κυψέλη, με εντολή μου θα δοθεί και στους μελισσοκόμους των πληγεισών περιοχών της Βορείου Φθιώτιδας, Βόρειας Εύβοιας και της Ρόδου.

15. Αυξήσαμε κατά 82 εκατ. τον προϋπολογισμό του μέτρου για Νέους Αγρότες και εντάξαμε σε αυτό το σύνολο των 2.100 επιλαχόντων. Ήδη έχουν εκταμιευθεί, ως προκαταβολή 57 εκατ. ευρώ.

16. Επίσης ετοιμάζεται ήδη και αναμένεται να συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο της 29ης Φεβρουαρίου δύο ακόμα νομοσχέδια του ΥΠΑΑΤ που έχουν ως στόχο τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής:

- Το κυρωτικό πλαίσιο που αφορά τους ελέγχους της αγοράς και την προστασία από παράνομες ελληνοποιήσεις για τα #ΠΟΠ, #ΠΓΕ και #ΕΠΙΠ προϊόντα

- Το πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες #αγρότες και λαμβάνουμε κάθε δυνατόν μέτρο για τη μείωση του κόστουςπαραγωγής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε σε κίνδυνο όσα, όλοι μαζί, με κόπους και θυσίες, έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα.

Είμαι βέβαιος ότι με καλή διάθεση, με συναίνεση και με διάλογο, μπορούμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δεν είναι μια άσκηση πολιτικής, αλλά μια εθνική πρόκληση. Και ο Πρωθυπουργός Kyriakos Mitsotakis, ως τέτοια την αντιμετωπίζει.

