Επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση φοιτητικής πορείας ενάντια στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας που προβλέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Όταν η πορεία κατέληξε μπροστά στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αρχικά κινήθηκαν μέσα από το campus προς την οδό Εθνικής Αμύνης και έβαλαν φωτιά σε κάδο στο οδόστρωμα μπροστά στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και οι άγνωστοι άρχισαν να πετάνε προς το μέρος τους πέτρες και άλλα αντικείμενα μέσα από το campus του ΑΠΘ στις πλευρές των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης.

Δείτε το βίντεο του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στη Θεσσαλονίκη:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

