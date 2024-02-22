Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ειρηνικά και χωρίς επεισόδια ενώ δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία οι δρόμοι στο κέντρο.

Μετά το τέλος της πορείας οι φοιτητές κατευθύνθηκαν προς τη Νομική όπου συνεδριάζει το συντονιστικό τους όργανο.

Οι φοιτητές στις 13.00 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή όπου ήδη βρίσκονταν και οι μελισσοκόμοι.

Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 φοιτητές που διαμαρτύρονται για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όταν η πορεία των φοιτητών έφτασε στο Σύνταγμα συναντήθηκαν με τους μελισσοκόμους οι οποίοι από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τη Βουλή ενώ λίγη ώρα μετά ακολούθησε κινητοποίηση και υγειονομικών.

Οι φοιτητές αρχικά συγκεντρώθηκαν στην Πανεπιστημίου και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ομόνοια,. Έπειτα μέσω της Σταδίου έφτασαν στο Σύνταγμα με αποτέλεσμα το κέντρο της Αθήνας να είναι απροσπέλαστο.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έγινε ενάντια στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ενόψει της κατάθεσης στις 7 Μαρτίου στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

