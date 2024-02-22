Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα μετά από τηλεφώνημα άντρα πως η γυναίκα του βρίσκεται νεκρή εντός του διαμερίσματος τους στην οδό Κομνηνων στα Εξαρχεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Eντός του διαμερίσματος βρέθηκε νεκρή η γυναίκα με τραύματα που παραπέμπουν σε αυτοχειρία και δίπλα της τον σύζυγο της με παρόμοια τραύματα αλλά εν ζωή.

O αντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

