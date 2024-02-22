Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος η συγκέντρωση μελισσοκόμων από όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι μελισσοκόμοι θα έχουν συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη στις 12 το μεσημέρι.

Περίπου 40 φορτηγά είναι παρατεταγμένα στην πλατεία Συντάγματος μαζί με δεκάδες μελίσσια, ενώ οι περίπου 2.000 μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται με τα καπνιστήρια στα χέρια.

Νωρίτερα προκλήθηκε ένταση επειδή τα φορτηγά των μελισσοκόμων είχαν ακινητοποιηθεί από την αστυνομία στην λεωφόρο Αθηνών.

Τελικά τα φορτηγά έφτασαν στον προορισμό τους.

Η κίνηση στην Αμαλίας διαξάγεται με καθυστερήσεις.

Οι μελισσοκόμοι αναμένεται να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι αργά.

Σύμφωνα με την Πανελλαδική Συντονιστική Κινητοποιήσεων Μελισσοκόμων, τα αιτήματά τους είναι:

Eλληνοποιήσεις (Διοικητικά μέτρα για την πλήρη ιχνηλασιμότητα της πορείας του εισαγόμενου μελιού. Θεσμοθέτηση γυρεοσκοπικής εξέτασης ως εργαστηριακός έλεγχος).

Κόστος παραγωγής (αποφορολόγηση καυσίμου, διατήρηση αφορολογήτου στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών)

Άρση των περιοριστικών Πυροσβεστικών διατάξεων, που μας αφαιρούν το δικαίωμα στην εργασία.

Άρση περιορισμών τοπικών Δασαρχών. Τοποθέτηση μελισσοσμηνών, όπως ορίζει ο νόμος 6238/1934.

Επιδότηση επικονίασης. Πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ και το πρασίνισμα.

Αναμόρφωση ΕΛΓΑ και ολική αποζημίωση σε απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο.

Κίνηση μελισσοκομικών φορτηγών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

