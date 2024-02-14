Κάμερες, ιδιωτικοί φύλακες ασφάλειας και εξονυχιστικοί έλεγχοι στις εισόδους είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται για τη θωράκιση του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, μετά την αποστολή φακέλου, παγιδευμένου με εκρηκτικό μηχανισμό, σε μία πρόεδρο εφετών, που από τύχη δεν εξερράγη.

Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την ταυτότητα του αποστολέα και του κομιστή του φακέλου καθώς και τα κίνητρα της εγκληματικής πράξης, τριμελής επιτροπή αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. «χαρτογραφεί» τα κενά ασφάλειας του κτιρίου και συντάσσει τη σχετική έκθεση.

Τα μέτρα θα βρεθούν την προσεχή Δευτέρα στο επίκεντρο σύσκεψης της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχουν οι επικεφαλής του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου, οι προϊστάμενοι της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών, όπως επίσης οι πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων.

Οι προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι, περιλαμβάνουν -σύμφωνα με πληροφορίες- τα εξής μέτρα:

- εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στις εισόδους, ζήτημα για το οποίο είχαν εκδηλωθεί στο παρελθόν αντιδράσεις από τους δικηγόρους,

- εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και συσκευής ακτίνων X-RAY στην πλαϊνή είσοδο (ΙΚΑ - Πύλης Αξιού), απ' όπου συνήθως εισέρχονται οι δικηγόροι,

- μόνιμη λειτουργία δεύτερης μαγνητικής πύλης και X-RAY στην κεντρική είσοδο (26ης Οκτωβρίου) με ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών φρουρών,

- έλεγχοι στον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων των δικαστών και υπαλλήλων, με ενδεχόμενη παρουσία υπαλλήλων φύλαξης (σεκιούριτι),

- θωράκιση όλων των παραθύρων στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς για την υλοποίησή τους θα απαιτηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον αποστολέα του φακέλου, που περιείχε 480 γραμμάρια ζελαταδυναμίτιδας- εκρηκτική ύλη που ήταν ικανή να προκαλέσει πολλαπλά θύματα. Καθοριστική σημασία για την εξέλιξη των ερευνών θεωρείται η ταυτοποίηση του ατόμου που μετέφερε ως διανομέας (κούριερ) τον φάκελο - βόμβα, εν αγνοία του ή συνειδητά, έως τον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου.

Το άτομο αυτό -όπως προέκυψε από τις έρευνες- παρέδωσε στις αρχές του μήνα τον επίμαχο φάκελο στη γραμματεία του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ακολούθως ο φάκελος μεταφέρθηκε στο γραφείο της παραλήπτριας προέδρου Εφετών, όπου έμεινε για περίπου δέκα μέρες. Η παρατηρητικότητα του συζύγου της, ο οποίος είναι πρώην στρατιωτικός και βρισκόταν τυχαία στο γραφείο, στάθηκε σωτήρια αφού δεν ανοίχτηκε ο φάκελος αλλά παραδόθηκε για έλεγχο όπου και διαπιστώθηκε το περιεχόμενό του.

Παράλληλα, με τις εργαστηριακές εξετάσεις για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό πάνω στον μηχανισμό, οι διωκτικές Αρχές «ξεσκονίζουν» όλες τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ίδια το τελευταίο διάστημα και οι αποφάσεις που εξέδωσε, ενώ ελέγχεται εάν τυχόν είχε γίνει αποδέκτρια απειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες φαίνεται να επικεντρώνονται στον χώρο των ποινικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.