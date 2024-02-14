Έκλεισαν την εθνική οδό και άναψαν φωτιές, οι αγρότες που συγκροτούν το μπλόκο στην Σκάλα Αταλάντης.

Από τις 16:00’ η εθνική έκλεισε και στα δύο ρεύματα, με τους αγρότες να ανάβουν φωτιές σε λάστιχα και ο ουρανός να γεμίζει μαύρους καπνούς.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αναμένεται να τους δοθούν, δεν μπορούν να τους βοηθήσουν να παραμείνουν στη γη τους και στις καλλιέργειές τους.

Όπως επισημαίνουν τα λάθη στην ΚΑΠ, τους αφήνει χωρίς ρευστότητα σε μια περίοδο που θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη νέα παραγωγή, ενώ στα ύψη παραμένει το κόστος της. Ειδικά στο θέμα του πετρελαίου τα 82 εκατομμύρια είναι σταγόνα στον ωκεανό για τους πραγματικούς παραγωγούς, ποσό που θα δοθεί και σε δόσεις αφού μόλις το Μάρτιο θα δοθούν τα μισά ως προκαταβολή.

Γενικά, όπως τονίζουν, αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αφού το έργο και τη σημασία του πρωτογενούς τομέα καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν τον έχει δει όπως θα έπρεπε.

