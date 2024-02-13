Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά την αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, ζητάει από την Πολιτεία να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας στους χώρους των δικαστηρίων, όπως είναι η επαρκής αστυνόμευση, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεο-επιτήρησης και ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, κλπ.

Ειδικότερα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, αναφέρει:

«Με αφορμή την εισαγωγή και παράδοση εκρηκτικού μηχανισμού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης με παραλήπτη πρόεδρο Εφετών που υπηρετεί σ' αυτό, την παραμονή του μηχανισμού αυτού επί μεγάλο χρονικό διάστημα στους χώρους του Εφετείου και το γεγονός ότι από τύχη καθαρά δεν θρηνούμε θύματα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα κάθε εγκληματική ενέργεια που αποσκοπεί στη διασάλευση της έννομης τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, αλλά και στην κάμψη του ελεύθερου φρονήματος των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Γνωρίζοντας την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας, αν και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως και τα δικαστικά καταστήματα είναι "ευάλωτοι στόχοι" σε τρομοκρατικές ενέργειες, που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ασφάλειας και την πρόκληση φόβου και ανησυχίας, επισημαίνουμε και πάλι την αυτονόητη ανάγκη και υποχρέωση προστασίας των λειτουργών της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων και καλούμε την Πολιτεία να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα, όπως επαρκή αστυνόμευση, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεο-επιτήρησης και ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση της έρευνας από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διακριβωθούν τα στοιχεία των δραστών, διαβεβαιώνουμε ότι οι Έλληνες εισαγγελείς και δικαστές δεν πτοούνται, ούτε κάμπτονται από τέτοιες άνανδρες και αντιδημοκρατικές ενέργειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.