Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε για εξέταση ο εκρηκτικός μηχανισμός που εστάλη με φάκελο στο γραφείο προέδρου εφετών στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώ από το «κόσκινο» των διωκτικών Αρχών περνάνε οι υποθέσεις που χειρίστηκε η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο αποστολέας του. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που ανέλαβε τις έρευνες εξετάζει τυχόν ομοιότητες στη συνδεσμολογία και την εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκαν σε παλιότερες υποθέσεις.

Η εκρηκτική ύλη που εντοπίστηκε στο φάκελο ήταν - σύμφωνα με πληροφορίες - ζελατοδυναμίτιδα και η ποσότητά της ήταν ικανή να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη με θύματα. Ο παγιδευμένος φάκελος φέρεται να έφτασε προ 10ημέρου με αλληλογραφία στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου της πόλης, όπου στεγάζεται το γραφείο της προέδρου εφετών. Ως αποστολέας αναγραφόταν ψευδώς η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Μόλις σήμερα κι έπειτα από ολιγοήμερη άδεια που είχε, η παραλήπτρια δικαστική λειτουργός πήρε στα χέρια της τον επίμαχο φάκελο, υποθέτοντας αρχικά πως στο εσωτερικό του βρίσκεται ημερολόγιο της Ένωσης. Ωστόσο, το περιεχόμενο κίνησε τις υποψίες της και συμβουλευόμενη άτομο του οικείου περιβάλλοντός της - κάτι που φαίνεται πως αποδείχθηκε σωτήριο - δεν άνοιξε τον φάκελο, παραδίδοντάς τον προς διερεύνηση.

Αστυνομικός φρουρός μετέφερε τον ύποπτο φάκελο στο μηχάνημα X-RAY, στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για εκρηκτική ύλη. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και γύρω στις 2 το απόγευμα αποφασίστηκε η εκκένωση του κτηρίου, με παράλληλο αποκλεισμό της γύρω περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, όπως επίσης ο διευθυντής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Τελικά, ο εκρηκτικός μηχανισμός απενεργοποιήθηκε από πυροτεχνουργούς της ΕΛ.ΑΣ.

Η βόμβα που εξερράγη το 2010

Η υπόθεση επανέφερε στις μνήμες την βομβιστική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 14 Μαΐου του 2010, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ήταν 1.30 μετά το μεσημέρι, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στις δημόσιες τουαλέτες που βρίσκονται στο ημιυπόγειο. Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκε ένας δικαστικός επιμελητής, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, ένα σε γραφείο εφημερίδας και το άλλο σε τηλεοπτικό σταθμό.

Μετά το "χτύπημα" - για το οποίο δεν υπήρχε ανάληψη ευθύνης - ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πόλης, με πιο χαρακτηριστικό την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης X-RAY στην κεντρική είσοδο του κτηρίου και την εφαρμογή κανόνων ελέγχου.

Δεν ήταν λίγες φορές βέβαια που "φαρσέρ" προειδοποίησαν για τοποθέτηση βόμβας - μάλλον σε μία προσπάθεια να προκαλέσουν τη ματαίωση μίας δίκης - προκαλώντας πάντως εκκένωση του μεγάρου βάσει σχετικού σχεδίου που είχε καταρτιστεί μετά την έκρηξη του 2010.

