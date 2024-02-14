Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά - Πώς δρούσε

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικών σκύλων, πρωινές ώρες χθες (13/2) στα Μέγαρα Αττικής, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 30, 35, 44 και 52 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος και άλλων 4 μελών της οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών, οι οποίοι αναζητούνται.

Η δράση της

Κατά τον περασμένο Ιούνιο αποδομήθηκε από την συγκεκριμένη υπηρεσία η δράση έτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μετά από τη συνεχιζόμενη έρευνα και την περαιτέρω ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η δράση της οποίας εκτείνεται αρκετά χρόνια νωρίτερα και αρχηγός αυτής αποτελεί ο 30χρονος.

Κατά την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ομάδα οργανωμένη στα πρότυπα αλλοδαπής οργάνωσης, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την αδιαπερατότητα, την αξιοπιστία και την ενδογενή σταθερότητα.

Τα μέλη της οργάνωσης επιδίδονταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων περιουσιακών οφελών, τα οποία νομιμοποιούνταν μέσω επιχειρήσεων που διατηρούσαν ορισμένοι εκ των μελών.

Προκειμένου να επικρατήσουν στις αγορές των περιοχών και να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό, ανέπτυσσαν συνεργασίες και κοινή μεθοδολογία δράσης με άλλα άτομα της περιοχής, έχοντας κοινό «τιμοκατάλογο» και «πελατολόγιο».

Συγκεκριμένα, ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, διατηρώντας σύντομες συνομιλίες και χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους.

Αποθήκευαν τις ναρκωτικές ουσίες σε σημεία «καβάντζες» που διατηρούσαν, ενώ την απόκρυψη των ουσιών αναλάμβαναν και τρίτα πρόσωπα που δεν εμπλέκονταν στην περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες από διάφορα άτομα, σε ελεγχόμενες ποσότητες προκειμένου να διατηρούν τον έλεγχο και να μειώσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους.

Οι συναλλαγές

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με τους εξής τρόπους: με απευθείας παραλαβή από τις κατοικίες τους, πλησίον αυτών καθώς και από τα καταστήματα που διατηρούν, με παράδοση από τα στέκια τους (καταστήματα, οικίες άλλων προσώπων κ.λπ), με παράδοση από προσυμφωνημένα σημεία (delivery) και με παραλαβή από τις «καβάντζες» που απέκρυπταν τις ποσότητες.

Η πληρωμή για την προμήθεια των ναρκωτικών πραγματοποιούνταν με μετρητά, διατραπεζικές μεταφορές, πληρωμές μέσω μηχανημάτων POS που διέθεταν οι επιχειρήσεις που διατηρούσαν ή με υλικές απολαβές.

Πραγματοποιούσαν ακόμα εκπτώσεις και πιστώσεις στους «καλούς πελάτες», ενώ παρουσιάζονταν ιδιαίτερα απειλητικοί σε αυτούς που δεν ήταν συνεπείς στις πληρωμές τους.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους, σε οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-219,07- γραμμ. κοκαΐνης,

-180- γραμμ. κάνναβης,

φαρμακευτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των -22.460,5- ευρώ και -50- λίρες Αγγλίας,

αεροβόλο πιστόλι,

-3- αυτοκίνητα,

-2- μοτοσυκλέτες,

-8- κινητά τηλέφωνα,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

βιβλιάρια και κάρτες τραπέζης,

ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

