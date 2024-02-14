Τις προθέσεις τους για την από εδώ και στο εξής στάση τους σε ότι αφορά την κλιμάκωση ή όχι των κινητοποιήσεων θα καταγράψουν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες στο μπλόκο του Πλατυκάμπου με την σύσκεψη που κάνουν εκεί και στα υπόλοιπα θεσσαλικά μπλόκα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν, αύριο, Πέμπτη, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας, καθώς θα δώσουν το παρόν εκπρόσωποι απ’ όλα τα μπλόκα και από κοινού θα αποφασίσουν πως θα κινηθούν μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου.

Στο μεταξύ και πριν την σύσκεψη «κατέλαβαν» την ΠΑΘΕ στο ύψος του Πλατυκάμπου αποκλείοντάς την συμβολικά πεζοί και με τρακτέρ για λίγη ώρα.

“Δεν καλύφθηκαν αυτά που ζητάμε”

Ο αγρότης Βαγγέλης Παπαγιαννούλης ενημέρωσε τους αγρότες του μπλόκου Πλατυκάμπου τι ακριβώς ειπώθηκε στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό.

“Το μπλόκο του Πλατυκάμπου θα συνεχίσει ενωμένο και δυνατό” τόνισε ο αγρότης Γιάννης Κουτσούκης προσθέτοντας: “Δεν καλύφθηκαν αυτά που ζητάμε”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.