Με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού είχε κατηγορηθεί πριν από επτά χρόνια ο 37χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων, που κατασπάραξαν μέχρι θανάτου την 50χρονη Ελισάβετ μέσα στην αυλή του σπιτιού της στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο άνδρας ήταν γνωστός στις αρχές και σεσημασμένος καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν τρεις φορές.

Το 2010 σύλληψη για απόπειρα κλοπής μοτοσυκλέτας στην Αλεξανδρούπολη

Το 2015 ξανά στις αρχές γιατί προσπάθησε να αυνανιστεί μπροστά σε μία φοιτήτρια, πάλι στην Αλεξανδρούπολη.

Το 2016 συνελήφθη για απόπειρα βιασμού της ίδιας κοπέλας.

Την Τετάρτη, ο 37χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας. Σε βάρος του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

