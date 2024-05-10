Παναθηναϊκός: Το δίδυμο υψηλών… πτήσεων του Τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε μετά από 12 ολόκληρα χρόνια σε ένα Final Four της Euroleague.

Σε μία σειρά πέντε αγώνων κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι «πράσινοι» κατάφεραν μαζί με τον κόσμο τους να πάρουν την πρόκριση.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει δομήσει το ρόστερ από το καλοκαίρι με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιτυχίες να έρθουν άμεσα!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.