Παναθηναϊκός: Το δίδυμο υψηλών… πτήσεων του Τριφυλλιού

Οι «πράσινοι» έχουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο στο «4» με τους Μήτογλου και Χουάντσο να αλληλοσυμπληρώνονται!

Παναθηναϊκός:

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε μετά από 12 ολόκληρα χρόνια σε ένα Final Four της Euroleague.

Σε μία σειρά πέντε αγώνων κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι «πράσινοι» κατάφεραν μαζί με τον κόσμο τους να πάρουν την πρόκριση.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει δομήσει το ρόστερ από το καλοκαίρι με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιτυχίες να έρθουν άμεσα!

