Το ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι τα σκυλιά ήταν σωστά εκπαιδευμένα επεσήμανε από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο δικηγόρος του 37χρονου ιδιοκτήτη σκύλων που κατασπάραξαν χθες μία 50χρονη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Ο κύριος Χρήστος Πατούνας, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του «είναι συντετριμμένος. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον χαμό της Ελισάβετ» ενώ τόνισε ότι «τα σκυλιά τα είχε στην αυλή του περιφραγμένα. Η περίφραξη ήταν ύψους δύο μέτρων, ήταν σωστή. Δυστυχώς χωρίς να το αντιληφθεί τα σκυλιά άνοιξαν μία μικρή τρύπα, απ’ όπου διέφυγαν. Τα σκυλιά ήταν επιβλεπόμενα».

Επιπλέον, εξήγησε ότι «ήταν σωστά τα μέτρα, τα σκυλιά δεν ήταν επιθετικά, ήταν απλώς φύλακες του σπιτιού». Μάλιστα επεσήμανε ότι «στο Ωραιόκαστρο υπάρχουν συχνές διαρρήξεις, οπότε κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον ένα σκυλί. Ήταν εκπαιδευμένα από εκπαιδευτή και είχαν σωστή συμπεριφορά. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να έχει δεμένα τα σκυλιά εντός του σπιτιού».

Καταληκτικά, ο δικηγόρος του 37χρονου σημείωσε ότι «η Αστυνομία έλεγξε την περίφραξη και διαπίστωσε ότι στο πλάι της - που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό - είχαν ανοίξει τρύπα με διάμετρο 30 εκατοστών. Μία πολύ μικρή τρύπα που δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης. Η πόρτα ήταν κλειστή, προφανώς διέφυγαν τα σκυλιά από εκείνη την τρύπα που δεν μπορούσε να αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης».

Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες, γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι, στην αυλή του σπιτιού της 50χρονης, όπου η γυναίκα πραγματοποιούσε εργασίες κηπουρικής.

Τα τρία μεγαλόσωμα σκυλιά φαίνεται πως βγήκαν από γειτονική οικία και διανύοντας απόσταση πενήντα μέτρων πέρασαν την ανοιχτή αυλόπορτα του σπιτιού της άτυχης γυναίκας και της επιτέθηκαν δαγκώνοντάς την μέχρι θανάτου.

Τραγική συγκυρία: Ο κηπουρός που βρισκόταν στο κτήμα της άτυχης γυναίκας για αγροτικές εργασίες είναι κωφάλαλος με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την επίθεση που δέχθηκε από τα τσοπανόσκυλα η 50χρονη.

