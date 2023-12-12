Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη 50χρονη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρούδας

Λίγο μετά τις 10, το φέρετρο με τη σορό της αδικοχαμένης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία.

Σφιχταγκαλιασμένοι, οι δικοί της άνθρωποι φώναξαν «αθάνατη» και «δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του γιου της καθώς τα τρία σκυλιά του γείτονα της, την κατασπάραξαν με 50 δαγκωνιές.

