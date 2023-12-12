Λογαριασμός
Σπαραγμός στην κηδεία της 50χρονης που σκότωσαν σκυλιά στη Νεοχωρούδα – «Αθάνατη» φώναξαν οι συγγενείς

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρούδας, 

κηδεία 50χρονης

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη 50χρονη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρούδας 

Λίγο μετά τις 10, το φέρετρο με τη σορό της αδικοχαμένης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία.

κηδεια

Σφιχταγκαλιασμένοι, οι δικοί της άνθρωποι φώναξαν «αθάνατη» και «δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του γιου της καθώς τα τρία σκυλιά του γείτονα της, την κατασπάραξαν με 50 δαγκωνιές. 

κηδεια

Πηγή: Thesstoday.gr

Κηδεία γυναίκα σκύλοι
