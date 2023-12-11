Σοκαριστικά είναι τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό της άτυχης 50χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της μέσα στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης από επίθεση τριών τσοπανόσκυλων.

Σύμφωνα με τα ευρύματα, η άτυχη Ελισάβετ δέχθηκε δεκάδες δαγκωματιές σε όλο το κορμί και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διαπιστώθηκαν πολλαπλές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα, κοιλιά, κάτω και άνω άκρα.

Ο θάνατός της επήλθε συνεπεία των κακώσεων από τις δαγκωματιές.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 37χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (κακούργημα).

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

«Ήταν περιφραγμένα και εκπαιδευμένα- Βγήκαν από τρύπα 30 εκ. χωρίς να το καταλάβω»

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 37χρονου περιλαμβάνει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία μεγαλόσωμα ζώα είχαν βγει και κατά το παρελθόν από την περίφραξη της οικίας του 37χρονου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σκυλιά βρίσκονταν πάντα υπό την επίβλεψή του και ότι ήταν «φιλικά και εκπαιδευμένα».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σκυλιά άνοιξαν τρύπα 30 εκατοστών στο πλάι του μαντρότοιχου και διέφυγαν χωρίς να το αντιληφθεί.

τα ζώα μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

