«Κράζουν» για ακόμη μια φορά την Τζένιφερ Λόπεζ για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε δημοσιογράφο στο Met Gala της περασμένης Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 8 Μάϊου 2024, η δημοσιογράφος Anika Reed μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok με την 54χρονη να της δίνει μια πολύ απότομη απάντηση στην ερώτησή της: «Ποιον θα φορέσετε απόψε;».

«Schiaparelli», απάντησε εκείνη καθώς ανέβαινε τα διάσημα σκαλιά του Met Gala, όπου τη φώναζαν περισσότεροι από 20 δημοσιογράφοι και από τις δύο πλευρές στο κόκκινο χαλί.

«Το βλέμμα της είναι τρελό», απάντησε ένας χρήστης του TikTok κάτω από το βίντεο. Ένας άλλος σημείωσε ειρωνικά: «Μίλησε στη δημοσιογράφο σαν να ήταν χωριάτισσα», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Η καλοσύνη της ακτινοβολεί μέσα από την οθόνη. Είμαι νεκρός…».

Η σύντομη απάντηση της Lopez μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι επικεντρώθηκε στην προσπάθειά της να ανέβει τις σκάλες με το -ομολογουμένως- εντυπωσιακό φόρεμά της, για τη δημιουργία του οποίου χρειάστηκαν περισσότερες από 2,5 εκατ. ασημένιες χάντρες και 800 ώρες χειροποίητου κεντήματος, σύμφωνα με το «Glamour».

Φέτος, η Τζένιφερ Λόπεζ γιορτάζει την 25η επέτειό της ως παγκόσμια σταρ. Και αποδεικνύεται ότι είναι η πιο δύσκολη. Τα εμπορικά αποτελέσματα του τελευταίου της άλμπουμ ήταν απογοητευτικά, η ίδια ακύρωσε επτά ημερομηνίες της περιοδείας της στις ΗΠΑ και πλέον πολλά διεθνή μέσα αμφισβητούν την εικόνα, την καριέρα και την προσωπική της ιστορία.

