«Κράζουν» για ακόμη μια φορά την Τζένιφερ Λόπεζ για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε δημοσιογράφο στο Met Gala της περασμένης Δευτέρας.
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 8 Μάϊου 2024, η δημοσιογράφος Anika Reed μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok με την 54χρονη να της δίνει μια πολύ απότομη απάντηση στην ερώτησή της: «Ποιον θα φορέσετε απόψε;».
«Schiaparelli», απάντησε εκείνη καθώς ανέβαινε τα διάσημα σκαλιά του Met Gala, όπου τη φώναζαν περισσότεροι από 20 δημοσιογράφοι και από τις δύο πλευρές στο κόκκινο χαλί.
@heyyyitsanika #metgala co-chair (and my birthday twin) @JLO briefly told me about her look for the night: Schiaparelli. #metgalaredcarpet #metgal2024 #jlo #jenniferlopez #redcarpet #schiaparelli ♬ original sound - Anika Reed
«Το βλέμμα της είναι τρελό», απάντησε ένας χρήστης του TikTok κάτω από το βίντεο. Ένας άλλος σημείωσε ειρωνικά: «Μίλησε στη δημοσιογράφο σαν να ήταν χωριάτισσα», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Η καλοσύνη της ακτινοβολεί μέσα από την οθόνη. Είμαι νεκρός…».
Η σύντομη απάντηση της Lopez μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι επικεντρώθηκε στην προσπάθειά της να ανέβει τις σκάλες με το -ομολογουμένως- εντυπωσιακό φόρεμά της, για τη δημιουργία του οποίου χρειάστηκαν περισσότερες από 2,5 εκατ. ασημένιες χάντρες και 800 ώρες χειροποίητου κεντήματος, σύμφωνα με το «Glamour».
Φέτος, η Τζένιφερ Λόπεζ γιορτάζει την 25η επέτειό της ως παγκόσμια σταρ. Και αποδεικνύεται ότι είναι η πιο δύσκολη. Τα εμπορικά αποτελέσματα του τελευταίου της άλμπουμ ήταν απογοητευτικά, η ίδια ακύρωσε επτά ημερομηνίες της περιοδείας της στις ΗΠΑ και πλέον πολλά διεθνή μέσα αμφισβητούν την εικόνα, την καριέρα και την προσωπική της ιστορία.
