Στο θόρυβο που προκάλεσε το αλυσοπρίονο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής δένδρων στην αυλή τής 50χρονης φέρεται να απέδωσε ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκύλων την επίθεση των ζώων στην άτυχη γυναίκα, την οποία κατασπάραξαν, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

«Τα σκυλιά όταν άκουσαν τους οξείς, διαπεραστικούς και εκκωφαντικούς θορύβους του αλυσοπρίονου που κρατούσαν ώρες ένιωσαν μεγάλο κίνδυνο και προσπάθησαν να διαφύγουν από την περίφραξη για να αντιμετωπίσουν την απειλή και τον κίνδυνο που ένιωσαν», ισχυρίστηκε - σύμφωνα με πληροφορίες - ο 37χρονος, κατά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, μετά το πέρας της οποίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.

Κατά τον ίδιο,«βασανίσθηκαν από το θόρυβο κι από φιλικά έγιναν επιθετικά», περιγράφεται στο απολογητικό υπόμνημα που προσκόμισε. «Έσπασαν το πλέγμα στη βάση της περίφραξης από την πλαϊνή πλευρά του οικοπέδου, βγήκαν έξω και κατευθύνθηκαν προς την αυλή της Ελισάβετ που ήταν σε απόσταση 100 μέτρων, όπου εξαγριωμένα της επιτέθηκαν. Δεν φταίει ούτε η Ελισάβετ, ούτε ο κηπουρός που ήταν στο βάθος του κήπου» φέρεται να είπε.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι ουδέποτε προέβλεψε ότι θα διαφύγουν τα σκυλιά από την περίφραξη, ούτε μπορούσε να προβλέψει ότι θα επιτεθούν σε άνθρωπο, αρνούμενος την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκφράζοντας τα ειλικρινά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

«Είχα υιοθετήσει τα σκυλιά από το δρόμο»

Αναφερόμενος στα σκυλιά, κατά πληροφορίες, απολογήθηκε ότι τα είχε υιοθετήσει προ 2ετίας από το δρόμο, διότι ήταν εγκαταλελειμμένα και σε κακή κατάσταση. «Όμως συνήλθαν και τα είχα διαρκώς φροντισμένα και καλοταϊσμένα. Είχαν δικό τους σπιτάκι και κυκλοφορούσαν μόνο στην αυλή της μονοκατοικίας» είπε, επαναλαμβάνοντας διαρκώς ότι δεν υπήρχε μέχρι το συγκεκριμένο συμβάν καταγγελία ότι κυκλοφορούσαν ελεύθερα, ούτε παρενόχλησαν κάποιον και κυρίως ποτέ δεν επιτέθηκαν ούτε δάγκωσαν κάποιον ενώ για τις καταθέσεις μαρτύρων σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης των σκυλιών κάνοντας λόγο για αοριστίες.

Προσφυγή κατά της προφυλάκισης

Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 37χρονου, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο εντολέας του προτίθεται να προσφύγει άμεσα κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αντικατάσταση της προφυλάκισης με περιοριστικούς όρους.

Νωρίτερα, εμφανίστηκε στην ανακρίτρια ο συνήγορος της οικογένειας της 50χρονης, και κατέθεσε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

