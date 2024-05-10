Ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μιας κατεύθυνσης προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Καλούγκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Βλαντίσλαβ Σάψα, ο περιφερειάρχης στην Καλούγκα, η οποία γειτνιάζει με την περιφέρεια της Μόσχας, διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε πολύ γρήγορα. Δεν διευκρίνισε για ποια εγκατάσταση επρόκειτο.

Από την πλευρά του, το RIA μετέδωσε ότι τρεις δεξαμενές με καύσιμο ντίζελ και άλλη μια με μαζούτ καταστράφηκαν στο διυλιστήριο στην Πέρβι Ζαβόντ στην Καλούγκα.

Σύμφωνα με τον κ. Σάψα, δεν υπήρξαν απώλειες.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς μέχρι στιγμής.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με UAVs με στόχο ρωσικές ενεργειακές υποδομές, ειδικά διυλιστήρια. Από την αρχή της χρονιάς, το παραγωγικό δυναμικό ως προς τη διύλιση καυσίμων στη Ρωσία έχει μειωθεί κατά 15%, υπολόγιζε αξιωματούχος του NATO στις αρχές του περασμένου μήνα.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Παράλληλα, επιθέσεις με drones εξαπέλυσε και η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ουκρανία κατέστρεψε και τα 10 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να καταστραφούν λόγω πυρκαγιάς κατοικίες στην περιοχή του Χαρκόβου.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης δύο κατευθυνόμενους πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ίλια Γιέβλας δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο πως το πιθανότερο είναι ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τους πυραύλους για να επιτεθεί στο Χάρκοβο στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης του Χαρκόβου, δήλωσε ότι τρεις κατοικίες πήραν φωτιά και δεκάδες υπέστησαν ζημιές λόγω της ρωσικής επίθεσης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είχε στόχο υποδομές και περιοχές με κατοικίες.

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους 11χρονο παιδί, υπέστησαν σοκ και τους προσφέρεται ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.