Για τις πρόσφατες εκφράσεις που ακούστηκαν διά στόματος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, για την ακρίβεια αλλά και για τις επισκέψεις Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα και Έντι Ράμα στην Αθήνα μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ανατριχιαστική» τη δήλωση του κ. Κασσελάκη ότι «οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά» και «λυπηρό» τον τρόπο που όπως είπε πήγε να δικαιολογηθεί μέσα από έναν νέο επικοινωνιολόγο, αναφερόμενος στον κ. Σπηλιωτόπουλο.

«Δεν το πίστευα, αυτό που ειπώθηκε. Είναι φοβερό» είπε ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στη χθεσινή απάντηση που έδωσε ο κ. Σπηλιωτόπουλος για το θέμα στον ΣΚΑΪ.

«Δεν θυμάμαι τόσες εκφράσεις σε περίπτωση αρχηγού. Αυτή φαίνεται ότι είναι η κεντρική προεδρική γραμμή» είπε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο κ. Κασσελάκης προσπαθεί να προκαλέσει ενδιαφέρον και να κάνει εντύπωση.

«Είναι ανακριβές ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια»

Σχετικά με το θάμα της ακρίβειας ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι είναι «ανακριβές ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια» παραδέχτηκε ωστόσο, πως αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σήμερα.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχουν την ερχόμενη Δευτέρα στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που όπως είπε είτε δε λένε τίποτα, είτε ζητούν να μη γίνει η συνάντηση.

«Για το το ζήτημα της “Μονής” τί προτιμούν, να μην ακουστεί καθόλου;» είπε.

«Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο για τρεις λόγους» εξήγησε ο κ. Μαρινάκης. Όπως είπε «πρώτον, γιατί ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες δε θα μπορούσαν καν να τεθούν, έχουν τεθεί και με πολύ ισχυρό τρόπο έχουν αποτυπωθεί οι ελληνικές θέσεις, όπως παράδειγμα για τη μουσουλμανική μειονότητα».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι «διάλογος δεν συνεπάγεται με συμφωνία. Υπάρχει μια διαφορά που πρέπει να επιλύσουμε υπό το πρίσμα του διεθνούς δίκαιου, ο διαχωρισμός ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδας. Είμαστε μακριά από εκεί αλλά είμαστε ξεκάθαροι» υπογράμμισε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν έχει υποχωρήσει σπιθαμή στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν έχει κρυφτεί ποτέ και σε κάθε ευκαιρία προβάλλει τις ελληνικές θέσεις και πάντα κάτι κερδίζει και κερδίζει σε αξιοπιστία».

Για την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα

Τέλος, ερωτηθείς για την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα στην Αθήνα ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως πρόκειται για μια «ιδιωτική επίσκεψη» και πως θα φροντίσει η κυβέρνηση να υπάρχουν όλα τα μετρά ασφαλείας.

Υποστήριξε επίσης, ότι «δουλειά μας δεν είναι να ερμηνεύσουμε την σκοπιμότητα της επίσκεψης του Έντι Ράμα, δουλειά μας είναι με τις πράξεις μας να δείχνουμε το σεβασμό μας στο κράτος δικαίου».

«Η Ελλάδα δε φοβάται, αν υπάρξει κάποια αφορμή θα απαντήσουμε» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.