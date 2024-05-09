Τρεις άνδρες που κατηγορήθηκαν για απαγωγή ζευγαριού λιντσαρίστηκαν χθες Τετάρτη στη Βολιβία από πλήθος που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνταν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Φρέντι Μεδινασέλι, κάτοικοι της πόλης Ιβιργαρσάμα, στην επαρχία Τσαπάρε (κεντρικά), αρχικά καταδίωξαν και σταμάτησαν δυο οχήματα με τέσσερις φερόμενους ως κακοποιούς που κράταγαν ανδρόγυνο με τα χέρια δεμένα.

Οι κάτοικοι παρέδωσαν τους τέσσερις φερόμενους ως απαγωγείς στην αστυνομία. Όμως, αργότερα, ο όχλος εισέβαλλε στο αστυνομικό τμήμα, άρπαξε τους υπόπτους και τους οδήγησε σε μια πλατεία, όπου τελικά σκότωσε τους τρεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου κι ο τρίτος κάηκε ζωντανός.

Ο τέταρτος, χάρη στη σύγχυση και το χάος επικρατούσε, κατάφερε να διαφύγει.

Προσοχή - Σκληρές εικόνες

Εξαιρετικά βίαια πλάνα του λιντσαρίσματος μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

#Urgentebo | En #Ivirgarzama, #Cochabamba, tres individuos acusados de secuestro fueron arrebatados de la policía por comunarios del lugar. Posteriormente, estos individuos fueron linchados y perdieron la vida.

🔴Conozca todos los detalles acá: https://t.co/dSJbWoyYy5 pic.twitter.com/N4f0MkAHza — Urgente.bo (@Urgentebo) May 8, 2024

Η τροπική επαρχία Τσαπάρε μετατρέπεται συχνά σε θέατρο δολοφονιών και απαγωγών που συνδέονται με τη διακίνηση κοκαΐνης.

Η Βολιβία είναι η χώρα που κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή του συγκεκριμένου ναρκωτικού, πίσω από την Κολομβία και το Περού, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.