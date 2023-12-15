Σε κατάληψη των δικαστηρίων Πάτρας προχώρησαν οι δικηγόροι της πόλης από τις 6.30 το πρωί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό.

Όπως δήλωσε στο tempo24 ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θάνος Ζούπας «είμαστε αποφασισμένοι να ακουστεί η φωνή μας, εάν δεν αποσυρθεί ο νέος φορολογικός νόμος κανείς μάχιμος δικηγόρος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει».

Μέλη του συλλόγου βρίσκονται στις 4 εισόδους του κτιρίου και δεν θα επιτρέψουν μέχρι τις 3μμ να εισέλθει δικαστής, δικαστικός υπάλληλος, αλλά και πολίτες.

Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν, μετά τις 9.30 το πρωί και οι ταξιτζήδες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή μπροστά από τα Δικαστήρια.

